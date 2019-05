Kevesebbel megúszták a férfak, akik meggyalázták az auschwitzi emlékmúzeumot

A két fővádlottat tavaly januárban másfél év, illetve tizennégy hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A fellebbezés nyomán hozott keddi jogerős bírósági döntés egy évre, illetve nyolc hónapra módosította a büntetést.

A kettejük által vezetett 11 fős csoport, melynek egy német állampolgár is tagja volt, 2017-ben az egykori náci német koncentrációs tábor hírhedt, "Arbeit macht frei" feliratú kapujánál meztelenre vetkőzött, a főkapura a Love feliratú transzparenst függesztették ki, és több késszúrással megöltek egy birkát. Akciójukat utólag háborúellenes művésztiltakozásnak állították be. A bíró szerint az elítéltek akkor is megbecstelenítették az auschwitzi emlékhelyet, ha nem ez lett volna a közvetlen szándékuk.

mti