Kevesebbet érnek a komáromiak, mint a poprádiak? Avagy adhatna az állam pénzt a hőség miatt szenvedő déli településeknek is

A Magyar Fórum azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy a trópusi meleggel sújtott dél-szlovákiai önkormányzatok kiadásnövekedését figyelembe véve gondolja át a településeknek átengedett központi adó - az úgynevezett podielová daň - kifizetésének politikáját. Az elképzelés szerint az önkormányzatoknak átengedett adóból nagyobb arányban részesülhetnének azok a települések is, ahol nyáron trópusi hőség tombol, és nem csupán az a vidék, ahol kemény a tél.

Fotó: TASR

Mert jelenleg az önkormányzatok számára átengedett személyi jövedelemadóból annál nagyobb mértékben részesülnek a települések, minél magasabb a tengerszint feletti magasságuk. Ennek az egyik oka, hogy a magasabb tengerszint feletti magasságban tovább tart a tél, és ezért ott megnövekednek a fűtési költségek.

Simon Zsolt pártelnök meg úgy látja, a dél-szlovákiai települések egyre inkább küszködnek a trópusi kánikulával. Az ilyen hőmérséklet arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy például több helyen légkondicionáló berendezéseket működtessenek, és ezzel megnövekednek az érintett községek kiadásai.

Az nem túl igazságos, hogy a kellemetlenül forró nyár miatt megugró önkormányzati kiadásokat az állam nem kompenzálja, míg az északibb országrészben a kemény tél miatti költségeket igen.

Ez oda vezethet, hogy a déli területeken az ökormányzat magasabb adót lesz kénytelen kivetni, ha szinten akarja tartani a szolgáltatásait. Ez pedig a rezsicsökentés ellenkezője lenne.

A volt mezőgazdasági miniszter egy kormányrendelet idéz, melynek értelmében az átengedett központi juttatást egy koefficiensel szorozzák be, ami a tengerszint feletti magaságból indul ki. Ennek értelmében például a Komáromnak járó összeget 0,76-tal szorozzák be, de mondjuk Poprád esetében meg 1,47-tel, ami azt eredményezi, hogy így a poprádiaknak juttatott állami támogatás 93 %-kal magasabb annál, mint amennyit a komáromiak kapnak. Simon szerint ha fizet az állam azért, mert van, ahol télen hideg van, akkor fizethetne azért is, mert sok olyan település van a déli országrészben, ahol nyáron elviselhetetlen a hőség.

(para)