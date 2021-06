Kezd elfajulni a helyzet abortuszügyben, életveszélyes fenyegetéseket kapnak mindkét táborban

Újra fellángolhat az abortuszvita a parlament következő, június 15-én kezdődő ülésén, a kisebb villongások már most is folynak. Anna Záborskát (OĽaNO), az abortuszt hangosan ellenző képviselőnőt durva veréssel fenyegetik, kerekesszékbe juttatnák, de fenyegető leveleket kapnak azok az emberi jogi szervezetek is, amelyek az abortusz jelenlegi szabályozását, a nők saját testükről való döntésének jogát védik.