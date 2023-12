Kezdje egy varázslatos hangulatú Gospel-gálával az évet – Dunaszerdahelyre jön a The Golden Voices of Gospel csapata!

A világhírű The Golden Voices of Gospel csapata idén is Európába repül, hogy felejthetetlen koncertekkel kápráztassák el a közönséget az ünnepi időszakban. A turné Szlovákiában január 2-án Pozsonyban kezdődik, másnap pedig Dunaszerdahelyen adnak koncertet, majd fellépnek Besztercebányán és Privigyén is az elóKONCERT szervezésében.