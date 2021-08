Kézigránátot akart robbantani egy férfi az ukrán kormány székházában

Kézigránáttal ment be egy férfi Kijevben a kormány székházába szerdán, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja, de a rendőrök rövid idő alatt őrizetbe vették.

Fotó: rendőrségi felvétel

A jelentések alapján a férfit sikerült a rendőröknek rábeszélniük, hogy adja meg magát. Állítólag bocsánatot kért a tettéért. Szintén sajtóértesülések szerint egy harci gránát volt nála.

Az UNIAN hírügynökség azt írta, hogy a férfit Volodimir Prohnicsnak hívják, veterán, aki a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban vett részt, jelenleg vállalkozó a Kijev megyei Irpicsben, autószereléssel foglalkozik.

Ihor Klimenko országos rendőrfőnök megerősítette, hogy a férfi veterán, aki kétszer is megsebesült a harcokban, koponya- és agysérülést is szenvedett. Klimenko szavai szerint ez egy nem szokványos eset. A férfi a tettét "életkörülményei miatt" követte el - mondta a rendőrfőnök. Mindazonáltal közölte, hogy négy vádpontban indítanak eljárást ellene, melyek alapján akár 15 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Az UNIAN szerint a férfit várhatóan már csütörtökön bíróság elé állítják, és döntenek fogva tartásának mikéntjéről.

Az incidensről közzétett videofelvételen láthtó, hogy a férfi a zsebéből elővett egy gránátot, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja. A kormányépületnek a nyilvános fogadórészébe ment be, ahová bárki számára szabad a bejárás. Ide legtöbbször hivatalos leveleket átadni járnak be. Amikor a gránátot elővette, az emberek szabadon ki- és bejártak a helyiségben, a kormánynál pedig azt mondták, hogy a szokott módon készülnek a szerdai kabinetülésére.

A rendőrök nem sokkal később lezárták a környéket, megkezdték a tárgyalást a férfivel, és mintegy másfél óra múlva már őrizetbe is vették.

MTI