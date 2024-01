Kézilabda: Sári Barbara vezérletével nyert a HC DAC

A címvédő Dunaszerdahely 43-25-re nyert a HC Zlín otthonában a szlovák-cseh közös női kézilabda-bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.

Fotó: HC DAC (Facebook)

A liga honlapja szerint HC DAC legeredményesebb játékosa Sári Barbara volt 11 góllal, Juhos Kata kilenc, Eliška Desortová hat, Pénzes Mónika öt alkalommal talált a hálóba.

“A mai mérkőzésen egy magabiztos győzelmet arattunk a sok hiányzónk ellenére is. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, működött a védekezésünk és támadásban is nagyszerű dolgokat csináltunk. Már az első félidőben eldöntöttük a két pont sorsát. A második játékrészben is magabiztosan kézilabdáztunk és tovább növeltük előnyünket. Gratulálok a lányoknak!” - nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.

A DHK Baník Most otthon 35-28-ra verte a HK Slovan Duslo Šala együttesét. Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a sikerhez. A Dunaszerdahely a második, a Most a harmadik helyen áll a tabellán.



(MTI/para)