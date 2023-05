A csatakiáltást már hetek, talán hónapok óta forgatják, próbálgatják, fel-felküldik mint valami tesztléggömböt, és most a CPAC Hungary megnyitóján Orbán Viktor elharsogta angolul (magyarul nem hangzik annyira jól): „No migration! No gender! No war!”

Illusztráció -MTI

A hármas jelszó szemérmetlen kreténsége (no brain) és szemérmetlen cinizmusa (no heart) hamisítatlanul magyar; az Óz, a nagy varázsló triójából még a Gyáva Oroszlán hiányzik (no courage), azzal lenne teljes a nemzetkarakter. Dehát ez az esemény nemzetközi volt, és Orbán nemzetközi publikumhoz szólt, a kérdés az, hogy mit akart ezúttal elérni.

Mielőtt válaszolni próbálnánk a kérdésre, nézzünk meg, hogy ezekkel a jelszavakkal és a bennük összefoglalt politikával mit akar elérni a saját honában. Természetesen – a valóságban – nem olyan országot akar, amelyet ezek a veszélyek nem fenyegetnek, ilyen veszélyek ugyanis magyar vonatkozásban nem léteznek.

Magyarország nem migrációs célpont – még az ukrán menekültek is, akiket állítólag hazánk történetének legnagyobb humanitárius akciójával fogad a kormány (milyen lehetett a többi?) nagy többségükben gyorsan továbbmennek.

A gender magyarul társadalmi nem, azaz a nemi identitás a társadalmi és kulturális, nem a biológiai különbségek felől nézve – olyan ország nincs, ahol ezek a társadalmi és kulturális különbségek hiányoznak. A magyar uralmi elit rövidítésnyelvén persze nem ezt jelenti, hanem az LMBTQ jogvédelmet és emancipációs küzdelmet, gondosan egybemosva a homoszexuális pedofíliával és a gyermekek átoperálásával. A magyar gyermekeket azonban nem ez veszélyezteti tömegesen és súlyosan, hanem a lerohasztott közoktatás gyalázatos állapota és a lerohasztókat védelmező hatósági erőszak.

Végül: Magyarországon se közel, se távol nincs háborús veszély. A békepártiság ez esetben azt jelenti, hogy a magyar kormányzat látványosan szembefordul a nyugati konszenzussal, és nem hajlandó fegyverrel támogatni az agresszió ellen védekező Ukrajnát, ellenkezőleg, azt hangoztatja, hogy a megtámadott országnak azonnal kapitulálnia kéne (még mielőtt ellenoffenzívába kezdene).