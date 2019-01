Ki az a Bendó Z. Zsolt? Mintha az elveszett Rejtő Jenő jönne el Dunaszerdahelyre…!

A Befejezetlen meccsek című kötet szerzője Bendó Zsolt, Magyarországon született. Futballistának készült, de élete másként alakult. A hatvanas évek végén Dániába szökött, ahogy akkor minősítették, disszidált. Ma is Dániában él. A kezdeti nehézségek után, amikor Bendó, saját szavaival élve minden volt csak akasztott ember nem, a futballkapcsolatai révén tudott egzisztenciát teremteni.

Sikeres üzleti vállalkozások után, némi kacskaringóval talált vissza a sport világába, ahol mindig otthon érezte magát. Volt sporttanácsadó, sportújságíró, elismert kézilabdamenedzser, írt forgatókönyvet.

A 90-es évek közepe táján megfordult Pozsonyban is, ahol Budapest után megnyitotta a tréfás ajándékok boltját. Közben rendszeresen publikált a szlovákiai magyar lapokban. Tagja volt a Batta György által vezetett magyar újságíró csapatnak. A csapattal bejárta a Csallóköz kisebb, nagyobb településeit.

Az aktív évek után írni kezdett. Nemrégiben jelent meg az első könyve. Életrajzi regény, amelyben a 60-as évek beatgenerációjának és annak a szabadságra vágyó fiatal nemzedéknek állít emléket, amelynek tagjai a 60-as, 70-es években ezrével hagyták el illegálisan a "szocialista tábort". A humoros, máskor könnyekig megható történet, már a magyar filmesek fantáziáját is megmozgatta. Bálint Csaba a Rockmúzeum igazgatója kritikájában így fogalmaz. "Kis túlzással persze, de mintha most egy elveszett Rejtő Jenő regény került volna elő. A főhős egy link csavargó, akinek azért szíve is van, miközben a rendőrök elől menekülve próbálja fenntartani autonómiáját, szabadságát, s mindezt jó humorral kezeli".

A történetben felbukkannak a kor rocksztárjai, legendás labdarúgók, színészek. A színes olvasmányos történet jó szórakozást nyújt mindazoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt, akik vonzódnak a rockzenéhez, az egykor szebb napokat megért magyar labdarúgáshoz és szeretik a kalandokat.

A könyvbemutató két vendégét nem kell különösebben bemutatni. Gór Nagy Mária színművész a G:N:M színitanoda alapítója és Pelsőczy László színművész, az első és örök István király a halhatatlan rock operából beszélget a szerzővel és olvas fel részleteket a könyvből, amelyben nekik is komoly szerepük van.

