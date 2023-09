Ki a kormányképes, egy hétpróbás gazember vagy csak egy rombolásra képes futóbolond?

Telejesen téves azon agyalni bárkinek, hogy Igor Matovič szerdai balhéja szimpla bohócmutatványként vonul-e majd be a szlovákiai politika történetébe. Olyasmire is téves következtetni, hogy csak puszta trollkodás volt, amit csinált.

Forrás: reprofoto facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti

Konkrétan az, hogy Robert Fico magamutagotó süketelését a migránsveszélyről, meg Szlovákia déli határainak lezárásáról úgy próbálta szétzilálni ahogy...

Abban viszont csont nélkül meg kellene egyezni, hogy Matovič mutatványa ugyanabba a kategóriába sorolható, amely által a legutóbbi választások győztese lett. Mondhatni, derült égből a villámcsapásként.

Ha viszont jobban belegondol az ember, nyilvánvaló, hogy csak azért lehetett annak idején olyan sikeres, mint amilyen volt, mert a szlovák parlamentben ő volt az egyetlen politikus, aki naponta többször is prezentálni tudta „az egyszerű emberek” számára, hogy Szlovákiát a legócskább tolvajok maffiája uralja...

Hogy módszerei esetleg megkérdőjelezhetőek voltak és helyenként a jóízlés határait súrolták, avagy esetleg át is lépték? Szóval, nem voltak elegánsak? Hogyne. Ez vitathatatlan. Csakhogy lássuk be, jóindulattal sem állítható, hogy a szlovákiai választópolgárokat az elengancia jellemezné. Illetve nem fodulna elő velük, hogy viselkedésük, de leginkább az értékredjük alapján nem lenne megérdőjelezhető a jóízlésük. A legenyhébben szólva is...

Mert vizsgáljuk meg kell kellő távolságtartással, vagyis tárgyilagosan, mi is történt szerdán délelőtt a viselt dolgai miatt kutyaszorítóban vergődő Robert Fico sajtótájékoztatóján. Mindössze annyi, hogy a szólásszabadaság vívmányával élve, Igorunk megjelent a szóban forgó sajtótájékoztatón, és a rá jellemző vehemens trollpolitikusi technikával bekiabálta Ficóéknak, hogy a migránshullám, amiből kampánytémát hizlaltak maguknak, tulajdonképpen csakis az ő lelkükön szárad! Hiszen ők terjesztették elő annak idején azt a törvénymódosítást, amely a belügyi szervek kezét megkötve arra kötelezi őket, ha tetszik, ha nem, ideiglenes tartózkodási engedélyt kell adniuk bárkinek, aki akár illegálisan átlépi a szlovák határt.