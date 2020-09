Ki sem látszik a munkából a NAKA. Újabb bíróságra csaptak le a zsaruk

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozói Kassa II. Járásbíróságának alkalmazottját azzal gyanúsítják, hogy kenőpénz fogadott el. És azt is tudni vélik, ki adta neki az összeget. Ő sem ússza meg szárazon.

Illusztráció (tasr)

A NAKA emberei az ország keleti végében csaptak most le. A kassai bíróságon dolgozó L.M. állítólag csúszópénzt fogadott el, ezért arra a sorsra jutott, amire az is, aki adta a "jutalomösszeget". Ez pedig nem más, mint a J.M. monogram tulajdonosa, aki ügyvéd, és akit tehát megvesztegetés miatt állítottak elő - erről Michal Slivka, a rendőrség szóvivője számolt be.

Slivka megjegyezte, eljárásjogi szempontból amint az lehetséges, több információval fog szolgálni.

Az utóbbi időben a NAKA-nak több dolga is akadt a bírókkal, ezek közül a legnagyobb volumenű az úgynevezett Vihar fedőnevű akció volt.

TASR