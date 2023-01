Ki számíthat fizetésemelésre 2023-ban, és hol fenyeget az elbocsátás veszélye?

A statisztikai adatok szerint az elmúlt évhez képest rosszabb lett a helyzet Szlovákiában a fizetéseket illetően, csak négy európai uniós országban keresnek rosszabbul, mint nálunk – hívta fel a figyelmet a Pluska.

Az Eurobarometer legfrissebb felméréséből kiderül, hogy a szlovákiai lakosság 63 százaléka nehezen él meg a bevételeiből, és csak a 35 százalékuk jelezte, hogy az összegből, amit keres, kényelmesen megél, miközben az EU-átlag 54 százalék.

Az energiaválság jelentősen megkeverte a lapokat a munkaerőpiacon. Tavaly még a gyártási szektorban volt a legnagyobb kereslet az alkalmazottak iránt, most ebben az ágazatban érezni meg leginkább a válságot.

Éppen az energiaköltségek drasztikus emelkedése miatt volt kénytelen a Slovalco alumíniumfeldolgozó cég csaknem az összes alkalmazottját elbocsátani, majd teljesen leállítani a gyártást. A kassai U. S. Steel is több mint 600 alkalmazottjától volt kénytelen búcsúzni. Ellenkezőleg, a podbrezovái vasműben viszont tavaly 16 százalékkal emelték a dolgozók fizetését, jelenleg pedig további 80 munkaerőt keresnek.

A szakértő szerint az Ukrajnában zajló háború hatását leginkább továbbra is az egyszerű dolgozók érkezik majd meg, akik a gyártásban és kereskedelemben dolgoznak, illetve azok, akiknek alacsonyabb a bérük az átlagfizetésnél.

„Ugyanakkor a bérek emelkedése várható, a munkaerőhiány miatt ugyanis a munkáltatóknak nincs más választásuk, mint emelni a béreket. Az átlagos bérnövekedés viszont semmiképp sem lesz egyenlő az infláció mértékével. Inkább egyéni, nem pedig általános emelés várható” – tette hozzá Malo.

Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökének is hasonló a véleménye. „Ha az inflációs előrejelzéseink valóra válnak, előfordulhat, hogy a reálbérek további csökkenése nem következik be. A munkaerőpiac viszonylag erős, és a cégeknek emelniük kell a béreket, hogy megtartsák a legjobb alkalmazottakat. Nemcsak az árak, hanem a bérek is valószínűleg két számjegyű ütemben fognak emelkedni" – mondta a SME napilapnak.