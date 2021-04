Ki veszi át a stafétát?

Miről is van szó? Egyik kollégánk a cégnél eltöltött hosszú évek után a jól megérdemelt nyugdíjba vonulásra készül. Szakterületén az egyik legjobb szakembernek számít, rengeteg tudással és szakmai tapasztalattal, amit most szeretne átadni valakinek. Ezért, ha szerviztechnikusként szeretnél dolgozni az elektrotechnika területén (§21 Vyhl. 508/2009 Z. z.), és lifteket szeretnél javítani, esetleg már szakmai tapasztalattal is rendelkezel e téren... ne habozz, jelentkezz! Gyere és vedd át a stafétabotot, és legyél Te az új kollégánk!