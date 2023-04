Kiaknáznának a gútaiak egy nagy lehetőséget, ami fellendítheti a térség turizmusát (FOTÓK)

Gútára látogatott az elmúlt héten Katarína Bruncková közlekedésügyi államtitkár.

Fotók: Cséfalvay Á. András

A város polgármestere, Halász Béla kezdeményezésére Katarína Bruncková közlekedésügyi államtitkár a régió településeinek polgármestereivel találkozott április 13-án Gútán – közölte a város hivatalos honlapja.

A konstruktív találkozónak három fő témája volt: a Fejlesztési Terv, a bérlakások építése, valamint a turizmus, azon belül is elsősorban a vízi turizmus felvirágoztatása, hiszen ebben sok lehetőség kínálkozik a térségben.

Bruncková államtitkár megismertette a polgármestereket a Helyreállítási Alap pályázati lehetőségeivel, beszélt arról, hogyan és milyen formában érdemes pénzt igényelni a történelmi épületek felújításához, mint például kultúrházak, városi, illetve községi hivatalok vagy éppen könyvtárak, amire a minisztérium egyenként mintegy 10 millió eurót tud biztosítani.

Gútán jelenleg mintegy tizennyolc projekt van kidolgozás alatt, amelyek között szerepel a II. Rákóczi Ferenc magyar alapiskola épületének felújítása is.

Halász Béla polgármester fontosnak tartja, hogy minden lehetőséget megragadjanak a város és a régió fejlesztés érdekében. Szóba került a geotermális furatok kérdése, azok felhasználási lehetősége lakások, valamint sportlétesítmények fűtésére, de akár aquaparkok létrehozására is.

A polgármester a találkozót követő sajtótájékoztatón beszélt a Vágnál kiépítendő móló lehetőségéről, ez a Pons Danubii EGTC projektje, jelenleg a projektdokumentáció készül. A beruházás az Interreg projekt keretében valósul majd meg, 2024-ben kezdődnek a munkálatok és 2025-ben el is készülhet.

Katarína Bruncková a bérlakások létrehozását illetően beszélt arról, hogy az anyagi eszközök rendelkezésre állnak, a feltételeket is kedvezőbbé tették, csupán kérvényezni kell. Halász Béla elmondta, hogy a találkozón résztvevő Keszegfalva, Negyed, Kamocsa, Ifjúságfalva és Szímő községek polgármestereivel továbbra is szoros együttműködésre törekszenek, ahogy a régió többi településének vezetőivel is, hiszen összefogással, közös pályázatokkal nagyobb eséllyel érhetnek el eredményeket a régió fejlesztése érdekében.



(kolarovo.sk)