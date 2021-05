Kiállítás nyílt Komáromban Fábry Zoltán emlékére

A mai napon 17:00 órai kezdettel megnyitották Komáromban a Vox Humana kiállítását, ami Fábry Zoltán írónak állít emléket, halálának 50-ik évfordulójára.

A kiállítást eredetileg március 18-án szerették volna megnyitni, viszont az akkori előírások és megszorító intézkedések miatt csak most kerülhetett rá sor. Komárom a második állomás, az első megnyitó Pozsonyban zajlott.

A nyitó mondatok szerint Fábry Zoltán egy ellentmondásos kor nem kevésbé ellentmondásos alakja volt. Harcolt a fasizmus és sztálinizmus ellen, illetve elkötelezetten harcolt a „kisemberek“ mellett egy letűnt kor jelképeként.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke beszédében elmondta, hogy Fábry Zoltánról keveset tudunk, nem szerepel az iskolák tananyagában, ennek ellenére nagy szerepet játszott az Új Szó, az Irodalmi Szemle és a Csemadok életében.

„A Fábry örökség nem könnyű orökség – cselekedni kell vele. Felszólalt az igazságtalanságok és deportálás ellen, tiszta szándékkal.“

- emelte ki az elnök.

A kiállítást hivatalosan Tóth László, József Attila-díjas író nyitotta meg, aki elmondta, hogy Fábry Zoltán munkásságának identitásképző szerepe van, erkölcsi kapaszkodóként szolgálhat manapság is és kiemelte kisebbségvédő hozzáállását. Bár irodalmi értékítéletei néhány helyen tévesnek bizonyultak és hagyatéka idejétmúlt bizonyos szempontból, nem vitatható, hogy figyelmeztetett a határon túli magyarságra.

Szavai szerint a tárlat elsődleges célja felhívni a figyelmet a szlovákiai magyarság identitásának megőrzésére. A kiállítást éppen ezért iskolák diákjai is látogatni fogják magyar nyelv és irodalom-szakos tanáraikkal. A látványterv készítője Szabó Réka volt, amin keresztül a látogatók megismerhetik Fábry Zoltán életművét és életének fontosabb szakaszait is. Egy bluetooth fejhallgatón keresztül kommentárokat is hallgathatnak bizonyos kiállított művekről, történetekről. A szervezők elmondása szerint szeretnék Pozsony és Komárom után továbbvinni a kiállítást új helyszínekre.

Hupka Adrián