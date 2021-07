Kiállítják Londonban a világ legdrágább bélyegritkaságát, amely 143 év után tér vissza Nagy-Britanniába, miután egy brit bélyegkereskedő vállalat 8,3 millió dollárt fizetett érte a közelmúltban.

Fotó: Smithsonian's National Postal Museum

Az 1856-os brit-guyanai egycentes magentát a Stanley Gibbons vásárolta meg a múlt hónapban - írja a BBC hírportálja.

A fekete tintával bíborvörös papírra nyomtatott bélyeg egy háromárbócos hajót ábrázol az egykori brit gyarmat, Brit Guyana mottójával: We give and expect in return (Adunk, de cserébe elvárunk).

1856-ban került forgalomba, amikor egy Londonból várt bélyegszállítmány késése miatt a gyarmat postamestere háromféle ideiglenes bélyeg nyomtatását rendelte el.

A hivatalos bélyegszállítmány megérkezését követően a postamester elrendelte, hogy vonják ki a forgalomból az ideiglenes változatokat, ám az egyik egycentes bélyeg megmaradt. Nagyjából 20 évvel később fedezték fel, és rövid időre visszajutott Nagy-Britanniába, ám nem sokkal később egy külföldi gyűjteménybe került.

Egy júniusi New York-i árverésen aztán 8,3 millió dollárért cserélt gazdát. A Heathrow repülőtéren egy páncélozott teherautó fogja várni a bélyeget, amelyet a Stanley Gibbons londoni üzletében állítanak ki egy speciális keretben.

A bélyegkereskedő azt tervezi, hogy lehetővé teszi a vásárlók számára az osztott tulajdonlást. "Ez nem csupán a vagyonos gyűjtőknek szól. Olyan árazást dolgozunk ki, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy csatlakozzon a klubhoz" - jegyezte meg Graham Shircore, a Stanley Gibbons vezetője.

A bélyegritkaságot korábban a washingtoni Smithsonian Nemzeti Bélyegmúzeumban láthatta a közönség, miután korábbi tulajdonosa, Stuart Weitzman amerikai cipőtervező kölcsön adta az intézménynek.

(MTI)