Kiállították az NHL-játékost meccs közben, mert leköpte ellenfelét – VIDEÓ 

A 27 éves támadó a második negyedben keveredett összetűzésbe Erik Gudbransonnal, a Ducks hátvédjével, összeverekedtek, aminek a végén, amikor már a bírók közéjük álltak, leköpte riválisát.

Hathawayt az eset után végleg kiállították, és várhatóan további büntetéssel sújtja majd a liga testülete.

By the way, here's the reason for the match penalty for Garnet Hathaway. pic.twitter.com/e3W97zFSKV