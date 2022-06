"Kib*szott gec*láda!" - felkiáltással paskolták hátba az abortuszellenes Trump emberét, aki szerint meg szinte hátba lőtték

Egy ismert amerikai közéleti arc kicsit túljátszotta a megtámadott ember szerepét, amely eset ismét rávilágít arra, hogy az Egyesült Államok alkotmánybírósága érvénytelenítette a szövetségi abortusztörvényt.

Rudy Giuliani ismert név Amerika-szerte, hiszen New York polgármestereként is bekerült a köztudatba, és 2001-ben a Time magazin neki adományozta „Az év embere” titulust is. Most ezt a 78 éves régi politikai motorost, aki jelenleg a fia választási kampányát segíti, "csúnyán" megtámadták egy New York-i áruházban. Hogy mennyire durván, arról szerencsére nem kell találgatni, mert a kamera felvételén mindez pontosan látszódik. Az történt, hogy a bevásárlóközpont egyik alkalmazottja az üzletben korteskedő expolitikust hátulról meglegyintette, de ezt az "incidenst" másképpen élte meg Giuliani.

Egyszer csak éreztem a hátamon, hogy "bumm", és azt se tudom, hogy mások segítettek-e a lábamon maradni, de majdnem összenyaklottam - nyilatkozta az esetet követően a Donald Trump ügyvédjeként is ismert személy, aki állítólag szörnyű fájdalmat érzett a "támadást" követően. És ez még mind semmi! Azt is hallotta az idős férfi, ahogy az "agresszor" válogatott szitokszavakkal ráripakodott. Állítólag lekib*szott gec*ládázta a az expolgármestert, és aztán elhúzott a helyszínről, ezért senki nem tudta elkapni.

Mielőtt a "bántalmazó" eltűnt volna a tömegben, utalva a napokban elfogadott, tagállamonként bevezethető abortusztilalomra még Giuliani fejéhez vágta, hogy egyike azoknak, aki a nőket fogja lemészárolni. "Te és a kib*szott barátod - utalva Trumpra - nőket fogtok ölni"..."Azt hiszitek, hogy csecsemőket mentetek meg, közben meg nőket gyilkoltok meg" - szólt be az idős expolitikusnak az áruházi alkalmazott. Legalábbis Giuliani szerint.

Az alkotmánybíróság szerepét betöltő amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság pénteki döntése az abortusz ügyében heves reakciókat váltott ki az Egyesült Államokban, ellenérzéseket keltett az ENSZ vezetésében, és az abortuszpárti nők országos szexsztrájkra is felszólítottak. Míg Joe Biden amerikai elnök például "hibásnak, szélsőségesnek és irreálisnak" bélyegezte meg a határozatot, vele ellentétben a korábbi elnök, Donald Trump dicsérte a legfelsőbb bíróság döntését, mondván, "az visszaadja a jogokat, amelyeket régóta vissza kellett volna adni, és mindenkinek jó lesz" - bármit is értett ezalatt.

Visszatérve Giuliani "megtámadásához", az idős férfi a hátbaverésről azt nyilatkozta, olyan erős volt, mintha hátba lőtték volna, de "szerencsére jó formában vagyok,...ha nem lennék, akkor a földre estem volna, és valószínűleg összetöröm a koponyámat".

Elnézve a videót, ahol egy legyintésnek is alig nevezhető mozdulatot láthatunk, már abban sem lehetünk biztosak, hogy az abortuszpárti "fenevad" csúnyákat mondott a kampányoló bácsinak. Talán csak annyit, hogy "Trumppal együtt nem vagytok jófejek", amit Giuliani kib*szottul félreértelmezett. De ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, hiszen az expolgármester a fake-news király haverjától, a korábbi elnök Trumptól elleshetett pár fogást az elmúlt néhány évben.

(nypost/para)