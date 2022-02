Kicsinálhatja a szlovák állami vasúti teherszállító céget az orosz-ukrán háború

Azt követően, hogy Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, a Szlovák Állami Vasúttársaság (ZSSK) már csütörtökön reggel törölte az ukrajnai Munkács felé tartó járatait. A teherszállítás változatlanul üzemel, de ha bekövetkezne a legrosszabb, akkor az az állami ZSSK Cargo vállalatot sújtaná leginkább, amely épp keleti szomszédunktól szállítja be a vasércet - írja a hnonline.sk.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A keleti határ mögül főként vasércet és szenet szállítanak be síneken a U.S. Steel vállalat számára, a legtöbb ilyen szállítmány pedig az állami ZSSK Cargo hatásköre alá esik, amely tavaly 31 millió tonna árut szállított be. A vállalat egyelőre nem regisztrált kiesést, azt ugyanakkor megjegyezte, hogy a Cargo csak Szlovákiában szállít – tehát a szállítmányt csak az országunk területén veszi át az ukrán vasúti társaságtól, majd szállítja tovább.

A Budamar Logistics átrakótelepet üzemeltet a Cargóval a szlovák-ukrán határon. Ľubomír Loy, a cég értékesítési igazgatója szerint tavaly nőtt az árubeszállítás mértéke, májusban pedig megközelítőleg 600 ezer tonna vasércet raktak át. Loy szerint továbbra sem észleltek kiesést, az áruszállítás egyelőre folyamatban van.

Ján Biznár, a szlovák vasúti fuvarozók szövetségének vezetője szerint a Cargo nagy mértékben függ az ukrajnai árubeszállítástól, ha a két ország között leállna a vasúti teherforgalom, az súlyos következményekkel járna. A Kínából érkező vonatszállítmányok egyelőre nincsenek veszélyben, ugyanis azok főként Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül érkeznek Szlovákiába.



(hnonline.sk)