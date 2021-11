Kiderítették, hogy a fiatalok vagy az idősek szervezetében van-e több Covid-ellenanyag – az eredmény meglepő

A montreali egyetem tudósai megpróbálták megállapítani, hogy a koronavírus leküzdése vagy az oltás által alakítható-e ki több ellenanyag az emberi szervezetben.

Fotó: TASR

Az eredmények azt mutatják, hogy az azoknak a szervezetében, akik a Pfizer vagy az AstraZeneca vakcinájával oltottak be, lényegesen magasabb volt az ellenanyag a szervezetében, mint azoknak, akik átestek a fertőzésen.

Szintén megállapították, hogy ha valaki leküzdötte a kórt, miközben az könnyű lefolyással jelentkezett nála, és még be is oltatta magát, annak kétszer annyi ellenanyagot állapítottak meg a vérében, mint annak, aki nem oltatta be magát, de átesett a fertőzésen.

Ezek az antitestek a delta variáns ellen is hatásosak voltak, ami a mintavétel idejekor még nem bukkant fel Montrealban. További döntő faktornak számít az életkor is. Jean-François Masson professzor szerint az idősebbek szervezetében sokkal több ellenanyag képződött, mint az 50 éven aluli felnőttekében.

Az ellenanyagot emellett a diagnózis felállítását követő 16 hétig mutatták ki a vizsgált személyek szervezetében. Érdekesség, hogy az antitestek az eredeti vírus ellen képződtek, de védelmet nyújtanak a béta, a delta és a gamma variánsok ellen is. Hatékonyságuk viszont mindössze 30-50 százalékos volt.



(tvnoviny.sk)