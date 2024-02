Kiderült Alekszej Navalnij halálának oka - az orvosok szerint természetes halált halt (VIDEÓ)

Ezt írja az orvosi jelentés, amelyről Navalnij szóvivője, Kira Yarmisch számolt be csütörtökön az X közösségi oldalon.

Hozzátette: az orvosi jelentést Navalnij édesanyja olvasta fel, akinek szerdán bemutatták fia holttestét is a salechardi halottasházban.

Alexey Navalny’s mother has been shown her son's body, but it is not handed over to her. Instead, she is blackmailed. On the Kremlin's orders, the investigators set conditions as to where, when and how Alexey is to be buried. They want to do it secretly https://t.co/E4IxPG2ljN