Kiderült, hogy mi az a titokzatos fémhenger, amit az ausztrál partoknál fedeztek fel

Végül beigazolódott az, amit az ausztráliai űrügynökség már régóta sejtetett, hogy a rejtélyes objektum egy űrrakétához tartozik.

A nagyjából két méter átmérőjű tárgy sérültnek és kopottnak látszott, a hozzá tapadt tengeri organizmusok pedig azt sugallták, hogy hónapokig vagy akár évekig is az óceánon hánykolódhatott. Az indiai űrkutatási hivatal most végre megerősítette, amit már korábban is sejteni lehetett, miszerint az objektum egy Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rakéta harmadik fokozatáról származik – írja a BBC.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna