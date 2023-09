Kiderült, hol tarthatta fogva Soňát a mentős, a szemétkukában állítólag megtalálták a diáklány dolgait

Újabb információk láttak napvilágot a Színművészeti Egyetem 22 éves hallgatója, Soňa elrablásának az ügyében. A rendőrség már tudja, a mentősként dolgozó elkövető hol tartotta őt fogva hosszú órákon keresztül – írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Soňa szeptember 9-én, szombaton egy gálakoncert előkészítésén dolgozott, éjfél előtt pedig távozott a színházból. Vasárnap hajnali 3 és 4 óra között veszett nyoma, miután 3:40-kor leszállt az autóbuszról a ligetfalui Záporožská utcában, kb. 150 méterre az otthonától.

A fiatal nőt hétfőn reggel 6:30 körül találták meg Ligetfalun, az Antolská utcában lévő kórház közelében. Eszméletlen állapotban volt, az orvosok pedig nyugtatók nyomait állapították meg a szervezetében.

A kerületi bűnügyi osztály nyomozója hétfőn vette át a nyomozást, csütörtökön pedig őrizetbe vettek egy férfit, az 54 éves Ivo P.-t. Felkutatásában vélhetően közrejátszott az is, hogy egyes szemtanúk a fiatal nő háza közelében látták az autóját. A hatóság kutatást tartott a mentőállomáson is, ahol a férfi dolgozik. Kiderült, hogy az állomásról – nem először – nagyobb mennyiségű gyógyszer, konkrétabban diazepam, illetve ópiátok is eltűntek. Ezt használhatta az elkövető az elrabolt Soňa esetében is. Az ellopott gyógyszerből találtak a férfi szekrényében is.

Soňát a buszmegálló és az otthona közti szakaszon rabolhatták el: az elkövető elkábította azzal, hogy injekción keresztül beadott neki egy anyagot, amit aztán folyamatosan megismételt. A fiatal nőről 26 órán keresztül semmit sem lehetett tudni, mostanáig pedig a rendőrökön kívül senki sem tudta, hogy hol tarthatták őt fogva. A TV Noviny szerint a hatóság egy olyan forgatókönyvvel dolgozik, miszerint a gyanúsított egy bazini lakásban tartotta fogva Soňát. Egyes források szerint a rendőrség fontos bizonyítékokat rögzített a lakásban, emellett a szemétkukákat is átkutatták. Egy szomszéd szerint az egyikben üres ampullákat találtak.

A gyanúsított 12 éve élt albérletben a bazini lakásban, korábban barátnője és annak gyereke is ott lakott vele. A szemétkukákban állítólag megtalálták Soňa személyes dolgait is.

Ivo P.-t az őrizetbe vételét követően vizsgálati fogságba helyezték.



(tvnoviny.sk)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!