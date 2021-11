Kiderült, mi az, ami leginkább befolyásolja az embereket abban, hogy beoltassák-e magukat vagy sem

Az embereket főként a környezetük, illetve a családjuk befolyásolja abban, hogy beoltassák-e magukat koronavírus ellen vagy sem. A háztartások megközelítőleg 40 százalékában az összes felnőtt be van oltva, míg 30 százalékukban senki sincs – derül ki a Hogy van, Szlovákia? (Ako sa máte, Slovensko?) nevű felmérésből.

Fotó: TASR

A beoltott válaszadók alcsoportjába tartozók 67,9 százaléka válaszolt úgy, hogy háztartásuk minden felnőtt tagja be van oltva. Ellenkezőleg a nem beoltott válaszadók 62,10 százaléka adta azt a választ, hogy háztartásuk egyik tagja sincs beoltva.

A felmérés szerint az, hogy valaki beoltatja-e magát vagy sem, attól is függ, hogy a tág családi kör be van-e oltva. Arra a kérdésre, hogy a tág családi kör tagjai be vannak-e oltva, a beoltott válaszadók 69,6 százaléka választotta azt a lehetőséget, hogy „mindenki vagy a többségük”. A beoltatlan válaszadók 61,3 százalékánál viszont a tág családi körnek vagy a teljes, vagy nagy része nincs beoltva.

A család hatása megmutatkozott annál a kérdésnél is, hogy mi győzte meg a válaszadókat az oltással kapcsolatban.

A felmérésben résztvevők harmada részt venne egy olyan eseményen, amelyen a család tagjai több órán át együtt tartózkodnának attól függetlenül, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Amennyiben részt vettek hasonló eseményen, a válaszadók 28,1 százaléka felelte azt, hogy a szervezők érdeklődtek afelől, hogy ki van beoltva, 59,1 százalékos arányban viszont nem érdeklődtek. A válaszadók több mint fele előre nem tudakolná meg, hogy ki van beoltva és ki nincs.

A felmérést október 5. és 10. között végezték el ezer személy bevonásával az MNFORCE és a Seesame közvélemény-kutató ügynökség, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia jóvoltából.



TASR/para