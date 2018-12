Kiemelt védelmet kapott a római Colosseum

Szemmel láthatóan szigorodott a Colosseumot és a Forum Romanumot övező biztonsági gyűrű.

Az olasz főváros két legjelentősebb idegenforgalmi helyszínét eddig is több ponton az olasz fegyveres erők katonái felügyelték, de a strasbourgi események után a védelmi háló tovább erősödött. A gépfegyveres katonák most már nem csak az ókori amfiteátrum körül, hanem a Colosseumon belül is láthatók. A katonák a Forum Romanum régészeti parkjának területén is járőröznek, miközben eddig csak az ásatások bejáratáig terjedt a szolgálatuk.

Páncélosok zárják el a Colosseum és a Forum Romanum felé vezető sétálóutat.

"Jobb megelőzni az esetleges bajt" - jelentette ki Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter az új biztonsági intézkedések csütörtöki bemutatásán.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Colosseum évi több mint 7 millió turistát vonz Olaszország és a világ minden részéből. A mintegy kétezer éves ókori látványosság Róma városa jelképének számít. Nem véletlen, hogy az Olaszországot fenyegető iszlám terroristák videófelvételein a Vatikán mellett a Colosseum szerepel első számú célpontként.

Paola Basilone római prefektus bejelentette, hogy a Colosseumot jelenleg ellenőrző 50 videókamera számát 100-ra emelik, és a műemléket hőszenzorokkal is felszerelik.

Megerősítették az olaszországi karácsonyi vásárok védelmét is, bár ezeknek Itália nagy részén nincsen akkora hagyománya mint Európa északi részein. Olaszországban a terrorista támadások és merényletek esetleges célpontjainak inkább a turisták látogatta történelmi emlékek számítanak, a múzeumok, ezenkívül a kereszténység jelentősebb olaszországi keresztény helyszínei.

Az olasz hatóságok a karácsonyi ünnepek közeledtével még szorosabb ellenőrzés alá helyezték az itáliai mecseteket, muzulmán imahelyeket, szállodákat, repülőtereket és vasúti állomásokat.

Rómában és Milánóban a belvárosi sétálóutcákat betontömbök és páncélosok védik, ahogyan a tengerparti városok sétányait is.

Kiemelt biztonsági készültséget rendelnek el karácsony napjaiban a Vatikánnál és a hívőkkel teli olaszországi bazilikáknál, templomoknál, valamint szilveszter napján az utcákat és tereket megtöltő ünneplés idejére.



(MTI)