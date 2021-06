Kifosztott bankautomatákba ütközünk, amerre csak nézünk, és azt is látni, ahogy otthagyja a parlamentet a szexuális ragadozóként kezelt képviselő

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem mindennapi nap ez a mai. Mindjárt szerda reggel jött egy régen várt, bankautomatával kapcsolatos rendőrségi hír, aztán délután még egy. Közben meg a legerősebb kormánypárt egyik képviselője távozik a parlamentből.

Lemond a törvényhozási mandátumáról a Matovič-féle párt egyik politikusa, mert kiskorú személy megrontása miatt indult ellene eljárás. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a parlamenti képviselő a vádakat mereven visszautasította, és a távozásával kapcsolatos döntésével csupán meg akarja védeni a családját. Van is mitől óvnia a hozzátartozóit, hiszen több olyan szexuális zaklatási vád is felmerült Ján Herák ellen, amiben a közös az, hogy a nyomulása egy gyermekotthon fiatal neveltje ellen irányult. Herák maga is ilyen otthonban nőtt fel, és a mai napig gyerektáborokat is szervezett. Az OĽaNO most több sebből vérzik, ezért kicsit megkönnyebbülhetnek Igor Matovičék, hogy a gyanú kipattanása után két héttel otthagyja a parlamentet az a politikus, akinek a slicce nem bír a helyén maradni.

Mikulecet elárulnák, de ő megbocsátó

Más a gondja a pártbeli kollégának, a belügyér Roman Mikulecnek. A "rendőrminiszter" attól tart, hogy az eddig legkevésbé kekeckedő politikai partnerük, a Sme rodina néhány képviselője kész megszegni a koalíciós szerződést. Arról van szó, hogy a "családos" tömörülés pár tagja jelezte, támogatná az ellenzék azon kísérletét, hogy leváltsák a minisztert a posztjáról. Konkrétan az előzetes letartóztatásban ülő titkosszolgálati exigazgató, Vladimír Pčolinský közeli rokonai, Peter Pčolinský és Adriana Pčolinská szánták el magukat az árulásra.

Ez tényleg egy rendkívüli helyzet, amikor az OĽaNO erős emberét Boris Kollárék piszkálják. Nincs ez teljesen rendben, de Mikulec megbocsátó, ezért ő szemet huny a dolgok felett. A tervek szerint a belügyminiszter hétfőn még megpróbálja menteni a menthetőt, és találkozik Eduard Heger kormányfővel, valamint a Sme rodina munkaügyi miniszterével. Ez utóbbi szerint Mikulec nem ura a tárcáján belül zajló eseményeknek, és nehéz azt is elfogadni, hogy olyan kaotikusak a belügyi állapotok, hogy az egyik rendőr a másikat tartóztatja le. Közben az SaS elnöke alig találja a helyét a történetben, hiszen régen történt olyan, hogy a kormányon belüli cirkuszolásokban nem a liberálisok vinnék az egyik főszerepet. Richard Sulíkot most állítólag nyugtalanítja is az OĽaNO és a Sme rodina közti konfliktus, de az SaS kitart Mikulec mellett.

Elkapták a bankautomata robbantóit

Az nem is csoda, hiszen a rendőrség rendszeresen szállítja az eredményeket. Szerdán jelenették is a zsaruk, hogy elfogtak két férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy januárban Csallóközcsütörtök településen gáz segítségével felrobbantottak egy bankautomatát, amiből több százezer eurót loptak el. A szervek azt is vizsgálják, hogy a most elfogott személyeknek közük lehet-e más "bankautomatás" bűnesetekhez. Mert például a csallóközcsütörtöki incidens előtt mindössze három héttel ismeretlenek egy nyárasdi automatát is felrobbantottak. Ezt majd tisztázzák a hatóságok, akiknek éppenséggel ma hajnalban is intézkedniük kellett, amikor Pozsonyban, a változatosság kevéért egy pénzkiadó automatát fosztottak ki.

Zöldül a helyzet, az oltottaknak áll a világ

Mindeközben a kovidos helyzet egyre csak lanyhul, és a következő hétfőtől a Covid-automata alapján már hat járás lesz zöld besorolású, a mostani kettő helyett. Sajnos a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Galántai és az Érsekújvári járás még mindig sárga marad, de legalább szerdától szabadon utazhatunk Magyarországra, ha már megvan az oltásunk, valamint az azt bizonyító dokumentum is a zsebünkben lapul. Az Európai Parlament is lépett ebben az ügyben és ma rábólintott az uniós Covid-útlevélre. Ez digitális formában, valamint papír alapon is "működni" fog, és július elsejétől lesz használható.

