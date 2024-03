Kigyulladt elektromos autóhoz riasztották a somorjai tűzoltókat, először használtak egy különleges technikát

A szenci járásbeli, közigazgatásilag Annamjorhoz (Miloslavov) tartozó Erzsébetmajorban (Alžbetin Dvor) egy ház előtt kigyulladt egy Volkswagen id3 típusú elektromos autó. A somorjai tűzoltókat riasztották a helyszínre, ahol a hagyományos autókban keletkezett tűzhöz képest teljesen más eljárást kellett alkalmazni.

Tűzoltósági felvételek

Az elelktromos autó nem volt rákötve a töltőre, amikor kigyulladt, a tűz viszont a ház homlokzatára is átterjedt. Lelkes István, a járási tűzoltóság igazgatója a Joj TV-nek arról számolt be, hogy a tűzoltók kiérkezésekor az autó már teljes egészében lángolt, a bevetési parancsnok így elrendelte a támadóvezeték alkalmazását. Egy magasnyomású és egy C tömlővel oltották el végül a tüzet, ezt követően pedig az autót egy speciális konténerbe helyezték, amit vízzel töltöttek meg. Mindezt azért, mert az elektromos autó akkumulátora újra kigyulladhat.

"Az akkumulátor reakcióba lép a levegővel, és ha teljesen el akarjuk oltani, akkor el kell fojtanunk" - árulta el Juraj Hrivnák szakértő. Emiatt az elektromos autók esetében emelőtechikára is szükség van, amely felemeli és belehelyezi az autót a konténerbe. Ezt követően mintegy 50 centiméter mély vízbe helyezik, a gyártó által megszabott időtartamra, leggyakrabban 72 órára. A tűzoltók először alkalmazták ezt a technikát éles helyzetben.

Jana Šimunková kerületi rendőrszóvivő közölte, hogy a tűzkivizsgáló kizárta az idegenkezűséget, így a tüzet minden bizonnyal valamilyen meghibásodás, vagy zárlat okozhatta.

(Noviny.sk)