Kijárási korlátozás lesz, de kivételekkel - erősítette meg Sulík

A szerdai kormányülés után derülhet ki, hogy előbbre hozzák-e a december 21-i határidőt.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter a szerdai kormányülés előtt megerősítette a sajtónak, hogy határozatot fogadnak el ma a kijárási korlátozásról. Kérdés viszont, hogy megmarad-e a december 21-i kezdeti dátuma, vagy azt előrehozzák.

Sulík szerint ugyanis egy ilyen verzió is a kormány asztalán van. Leszögezte viszont, hogy a kormány tagjainak többsége a december 21-ike mellett foglalt állást korábban.

Elárulta azt is, hogy a kijárási korlátozás kapcsán kivételeket is bevezetnek, mintegy 15-féle van belőlük, és köztük vannak az ún. buborékok, melyekről Zuzana Čaputová is beszélt kedden a szakemberekkel folytatott tanácskozását követően. Ez azt jelenti, hogy karácsonykor a hozzánk közel állók, családi hozzátartozók vagy barátok szűk csoportjával találkozhatnánk.

Az SaS elnöke szerint "a járások közti utazás rendben lesz". Azt is mondta, hogy nem szeretnék az embereket összezavarni.

Igor Matovič érkezésekor nem mondott semmit, csak arra utalt, hogy majd a kormányülés után.

Részletek tehát a kormányülés után.

(Denník N/SME)