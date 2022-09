Kijevbe érkezett Ursula von der Leyen

A Twitteren közzétett bejegyzésében von der Leyen emlékeztetett arra, hogy ez már a harmadik kijevi látogatása az ukrajnai háború februári kezdete óta. A bizottság elnöke szerint "azóta annyi minden megváltozott, Ukrajna ma már EU-tagjelölt állam".

Mostani látogatásán arról egyeztet Zelenszkij elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel, hogyan tudja az EU szorosabbra vonni a kapcsolatait az ukrán gazdasággal és az ukrán néppel az uniós csatlakozás előmozdítása érdekében - közölte Ursula von der Leyen.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3