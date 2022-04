Kik azok, akik, ha feltűnik Zuzana Čaputová neve, fotója, máris kiokádják magukat a neten?

Zuzana Čaputová köztársasági elnök csütörtökön Samuel Vlčan földművelésügyi miniszter részvételével tartott megbeszélést arról, hogy hogy az állam hogyan tudna segíteni a jótékonysági szervezeteknek, amelyekhez a kereskedelmi láncok már most is eljuttatják a fel nem használt élelmiszereket. Azon kiszolgáltatott állampolgárok érdekében folyt a tanácskozás, akik megközelítőleg 660 ezren vannak. Akiket közvetlenül veszélyeztet a szegénység. Elsősorban egyedülálló szülők és nyugdíjasok ők, akik, ha az élelmiszerárak továbbra is jelentősen emelkedni fognak, még inkább veszélyben lesznek.