Kilenc napig tart, aztán kell az igazolás – minden, amit jelenleg tudni lehet az országos tesztelésről!

A kormány vasárnap a lockdown és a tömeges tesztelés kombinációja mellett döntött, utóbbi pedig tulajdonképpen mától kezdődik és január 26-ig tart. Ha az első információcunami alapján nem tudta kiszűrni a legfontosabb részletket, akkor az alább sikerülhet. Megpróbáljuk azokat összefoglalni a Denník N nyomán.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

1. Meghosszabbodik a kijárási korlátozás

Ma hétfő van, vasárnapig (január 24.) tartana. A kormány azonban meghosszabbította azt február 7-ig. Ez nem egy bebetonozott dátum, véget érhet előbb, ha a kórházban ápolt, igazoltan koronavírusos páciensek száma 2500 alá csökken és hét napig úgy marad. Az egészségügyi minisztérium leghamarabb január 29-én erősítheti meg ezt az adatot. A legutóbb, vasárnap közölt adat, ami e tekintetben számít: 3067.

2. Folyamatos tesztelés január 18-tól január 26-ig

Az emberek január 18-tól január 26-ig vehetnek részt a tesztelésen, amit lényegében szűrésnek (screening) nevez a kormány. Az ez idő alatt elvégzett negatív tesztről szóló igazolásra lesz szükség január 27-től. A tesztelést az egyes települések polgármesterei biztosítják, emellett megerősítik a már meglévő tesztpontokat.

Tesztelhetnek a nagyobb cégekben, melyek ingyen kapnak ehhez teszteket, míg a településeknek 5 eurót fizet a kormány minden elvégzett tesztért, amit maguk biztosítanak. Mivel az erről szóló döntés vasárnap estére született meg, nyilván nehezen elvárható, hogy hétfőn reggeltől minden településen elérhető legyen tesztpont, vagy hogy az folyamatosan működjön január 26-ig. Ugyanakkor a ma is rendelkezésre álló mobil tesztpontokon, vagy PCR-mintavételi pontokon elvégzett tesztek is számítanak, és a településeken is múlik, hol hoznak létre saját tesztpontot az elkövetkezendő héten és az mikor lesz elérhető.

3. Január 27-től több helyen negatív tesztre lesz szükség

Ettől a dátumtól lényegében szigorodik a kijárási korlátozás, de csak azok számára, akik az elkövetkezendő 9 napban, január 26-ig bezárólag nem vesznek részt valahol tesztelésen. Akik rendelkeznek valamilyen igazolással arról, hogy az elmúlt három hónapban átestek a Covid-19 megbetegedésen, tehát koronavírusosok voltak, azok számára ez az igazolás is elegendő. A tesztelésen viszont azoknak is részt kell venniük, akik december vége óta megkapták a koronavírus elleni oltás első adagját (akik esetleg külföldön már a másodikat is, és azóta legalább 14 nap eltelt, azoknak viszont nem).

Ehhez lesz szükség negatív tesztre vagy igazolásra:

- út a munkahelyre, vállalkozóknak a munkavégzésükhöz, ha nem otthonról végzik

- 15 és 65 év közöttiek számára út a természetbe, individuális sporttevékenység végzéséhez a szabadban (továbbra is járáson belül kell maradni)

- út a benzinkútra, tisztítóba, cipőjavítóba, újságoshoz, optikába, bankba, biztosítóba, postára, csomagkiadó helyre, szervizbe, műszaki ellenőrzésre

- út az online megrendelt áru üzleti kiadóhelyeire

- külföldi út esetén pl. út a reptérre

- a felső tagozatos vagy idősebb diák és kísérője útja az iskolába

- út a közegészségügyi hivatal által engedélyezett tömegrendezvényre

4. Január 27-től néhány esetben nem lesz szükség negatív tesztre

- út a legközelebbi élelmiszerboltba, drogériába, állateledel boltba, gyógyszertárba

- út az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan beavatkozásra, preventív ellenőzésre, illetve közeli hozzátartozó kísérőjeként ugyanide

- út a tesztelési helyszínre

- 15 évnél fiatalabbak és 65 évnél idősebbek számára nem lesz szükség igazolásra a természetbe való kimenetelhez sem

- út közeli hozzátartozó temetésére, esküvőjére, keresztelőjére

- házi kedvenc sétáltatása legfeljebb ezer méterre a lakhelyünktől, haszonállatok gondozása

- 65 év felettiek vagy súlyos mozgássérültek, kerekesszékesek egészségügyi sétája

- gyermek és kísérője útja a szülőhöz vagy más törvényes képviselőhöz, akinek láthatási joga van

- gyermek útja az óvodába és iskolába (ha közben döntenének a megnyitásukról)

- út a bírósági tárgyalásra vagy rendőrségi kihallgatásra

5. Február 3-tól a járások felében enyhülnek a szabályok

A január 18. és 26. között elvégzett tesztek pozitivitása alapján két csoportra osztják a járásokat, és a kevésbé fertőzött 36-ban (Pozsony és Kassa egy járásnak értendő ebben az esetben is) már nem lesz szükség negatív tesztre vagy egyéb igazolásra ahhoz, hogy elmehessünk azokra a helyekre, ahová addig tesztre volt szükség.

Azokban a járásokban, ahol ez idő alatt magasabb fertőzöttségi rátát mutatnak ki, február 3. (február 7-ig) után is szükség lesz tesztre, mégpedig január 27-től nem régebbire.

