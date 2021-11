Kilenc rendbontót vettek őrizetbe a szerdai tüntetések során, valaki közvetlenül a rendőrök közé hajította a pirotechnikát

A rendőrség kilenc embert vett őrizetbe szerdán a pozsonyi tüntetések során különféle okokból – közölte kedden késő este Michal Szeiff rendőrségi szóvivő.

Fotó: TASR

A rendbontók egyebek mellett nem követték a rendőri utasításokat, verbális és fizikai támadást követtek el, kárt okoztak a szolgálati járműben, valamint két rendőrt megsebesítettek pirotechnikai eszközökkel.

Szeiff hozzátette, a megyei rendőrség biztonsági intézkedéseket foganatosított a tüntetések előtt és egész idő alatt ellenőrzésük alatt tartották a helyzetet.

Hozzátette, a pirotechnikai eszközök alkalmazásakor az állami és a városi rendőrség egy-egy illetékese sérült meg. A városi rendőrség szerint a tettes közvetlenül a rendőrök közé hajította a pirotechnikát. Az elkövetőket a kamerafelvételek segítségével azonosítják – közölték.

A szóvivő közölte, a rendőrök többször is beavatkoztak, amikor a tüntetők egy-egy csoportja próbálta megzavarni a közrendet. Egy 10 fős csoport például megtámadott egy mit sem sejtő férfit, aki fényképezőgéppel a kezében állt a tömegben, a rendőrség viszont azonnal közbelépett.

Hamran István országos rendőrfőkapitány köszönetet mondott a rendőrök professzionális munkájáért. "Ahogy azt korábban is elmondtam, a szabadság nem tévesztendő össze az agresszióval, a vulgarizmussal és a gyűlölettel. Biztosan nem ez 1989 novemberének üzenete. Ezúton is szeretnék mielőbbi felépülést kívánni kollégáimnak, az állami rendőrség és a pozsonyi városi rendőrség egyik munkatársának, akik megsérültek, amikor a tüntetők pirotechnikai eszközöket alkalmaztak."

A rendőrség napközben többször is arról számolt be, hogy a Pozsonyban rendezett megmozdulások, tüntetések békésen zajlanak, nem történt közrend elleni szabálysértés. Kora estére már több ezren voltak az utcákon, a tömeg ellepte az utakat, így a pozsonyi tömegközlekedési vállalat (DPB) kénytelen volt több járatát is elterelni.

Szerdán Pozsony számos pontján tüntettek a kormány ellen, több százan vonultak utcára. Kora délután a Smer által tartott megmozdulásra került sor a parlamentnél, ahol a párt képviselői koszorút helyeztek el Alexander Dubček emlékműve előtt. A jelenlévők kitöltötték az egész teret, a rendőrség viszont nem engedte őket a parlament közvetlen közelébe.

Szintén tömegek tüntettek a Vármegyeház téren (Župné námestie) szervezett általános polgári megmozduláson. A pódiumon többen is felszólaltak, főként a járványügyi intézkedéseket, a kormány lépéseit, valamint Zuzana Čaputová köztársasági elnököt bírálták.

A Šafárik téren egyéb ismert személyiség mellett a Republika több parlamenti képviselője is felszólalt. Felszólították az embereket, hogy ne hagyják magukat megfosztani a jogaiktól és a szabadságuktól. Bírálták a koalíció képviselőit, és őket tették felelőssé a Szlovákiában uralkodó rossz helyzetért.



(TASR)