Kilépett a Szövetségből Bugár Béla és az egész somorjai Híd Platform, mert az MKP Platform „kiszorítósdit játszik”

Távozik a Szövetségből Bugár Béla, az MKP és a Híd korábbi elnöke. Úgy véli, hogy az MKP Platform „erőből politizál” a párton belül, megpróbálja kiszorítani a másik két platformot. Bugár ezért elsősorban Forró Krisztián pártelnököt tartja felelősnek, aki nem egyesítő pártvezetőként dolgozik. Nemcsak a volt pártelnök távozik, hanem az egész somorjai Híd Platform is elhagyja a Szövetséget.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Május 2-án kilépett a Szövetségből Bugár Béla, aki több mint 30 éven át volt a szlovákiai magyar politikai élet meghatározó alakja. A Szövetség irányításában már korábban sem vállalt feladatot, a Híd Platform vezetésében sem szerepelt, most pedig a pártból is kilépett.

"Mintha nem az új egyesült párt elnöke lennél"

Bugár az MKP Platform túlterjeszkedésével indokolja távozását, úgy látja, hogy az MKP-ból érkezett párttagok megpróbálják kiszorítani a Híd és az Összefogás embereit minden fontosabb pozícióból. Nem látja azt sem, hogy Forró Krisztián pártelnök nem tesz semmit azért, hogy ezeket a negatív, romboló folyamatokat leállítsa.

„Az ilyen folyamatok fékezésében vagy leállításában óriási feladata van a mindenkori pártelnöknek. Úgy érzem, Te ezt nem így látod, hiszen sem az akkori, sem pedig a mostani “problémák” megoldását nem vállaltad fel. Mintha nem az új egyesült párt elnöke, hanem az MKP Platform elnöke lennél” – írja a kilépését bejelentő levelében Forrónak Bugár.

A kiszorításra a párt somorjai szervezetének döntéseit hozza fel példának. „A somorjai Szövetség alapszervezetének Mkp-és platformja a 19 önkormányzati képviselő jelöltből csak egyet-egyet volt hajlandó megszavazni a másik két platform számára” – magyarázza Bugár. Szerinte azonban ez nemcsak Somorján történik így, az MKP Platform vezetése pedig ahelyett, hogy együttműködésre szólítaná fel a helyi szervezeteket, inkább szítja az ellentéteket.

„Sajnos hasonló kiszorítósdi folyik országszerte, és részedről nem látom a megoldási javaslatot. Sőt több községből és járásból visszajelezték Berényi (József platformelnök – szerk. megj.) igyekezetét nem engedni a másik két platformnak” – írja Bugár. Szerinte az önkormányzati és a megyei választás közeledtével a feszültség a pártban csak fokozódni fog.

Bugár nem jósol túl fényes jövőt a Szövetségnek

A volt pártelnök szerint együttműködés, kölcsönösen elfogadható kompromisszumok nélkül a Szövetség kudarcra van ítélve. „Mi a Hídban megtanultuk, hogy az együttműködés kompromisszumokkal is jár, hiszen, ha az egyik fél visszalépése erősíti az egész pártot, ez az egész közösség javára válik. Jelenleg az erőből való politizálásnak vagyunk a tanúi, s ennek tudható be a párt gyengülése is.

Személyesen leginkább a volt MKP-és szavazókat sajnálom, mert így újból elveszik cca 3%-nyi szavazat és a Szövetség nem fog bejutni a parlamentbe” – jósolja Bugár.

Sólymos szerint is hiba az MKP „nyomulása”

A Szövetségből nemcsak Bugár távozik, hanem megy vele az egész somorjai Híd Platform is. Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke, a Híd volt elnöke ugyan úgy véli, hogy a legtöbb helyen sikerül megegyezniük a platformoknak a képviselő-jelöltekről, de elismeri, hogy Somorja kivétel.

„Sajnos a Szövetség itteni helyi szervezetében az MKP platform kiszorítósdira játszik” – írja Sólymos a somorjai helyzetről.

Szerinte nem elég, ha a párt vezetői országos szinten meg tudnka egyezni, ha ez helyi szinten nem létszik. „Hiába létezik a Szövetség országos szinten, ha a feltétel nélküli együttműködés az emberekhez legközelebb eső helyi szinten nem tud megvalósulni – véli Sólymos. –

Sajnos ezt éppen Somorján nem ismerik fel az MKP helyi vezetői, hogy saját maguk ellen dolgoznak, ha a Szövetségen belül ellentéteket szítanak és ha képtelenek kompromisszumot kötni.”

A platformok közti együttműködés kudarca miatt Bugárral együtt távozik a Szövetség somorjai szervezetéből a teljes Híd Platform. „A feszültség következtében az egész somorjai Hid Platform és egyben egy olyan ember jelentette be távozását a pártból, aki évtizedekig a szlovákiai magyar politika meghatározó egyénisége volt. Bugár Béla már beírta a nevét a történelembe. A Híd és az MKP is az ő vezetése alatt volt parlamenti és kormánypárt” – magyarázza Sólymos.

Szerinte a Szövetség helyi szervezetein múlik majd az őszi választás sikere, a Szövetségnek több, mint 500 településen kell megegyezniük a képviselőjelöltek személyéről. „Akik saját érdekeiket helyezik a közösség érdekei elé, azok sajnos a Szövetség esélyeit csökkentik” – véli a párt országos tanácsának elnöke.

Sajnálja Bugár kilépését Rigó Konrád, a Híd Platform országos elnöke is. „Nagyon sajnálom, hogy régi-új kollégái Somorján nem tudták megérteni, hogy nem kell szeretni valakit ahhoz, hogy tisztelni tudjuk – mondja a somorjai MKP Platform eljárása kapcsán Rigó. – A harc ideje lejárt. A múlttal csak a gyengék akarnak leszámolni.”

Somorja nem az egyetlen település, ahol a helyi párttagok nem tudnak megegyezni. Hasonló helyzet alakult ki Nagymegyeren is, ahol az korábbi szervezete nem akarta elfogadni, hogy az Összefogás állíthat jelöltet a polgármesteri posztra.

Bugár leveléről megkérdeztük Forró Krisztián pártelnököt is, amint válaszol, bővítjük hírünket.

- lpj -