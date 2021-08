Kilométereken át üldözték a felsőpatonyi pervitindílert, aki közben meg is akart szabadulni egy rakás drogtól

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a dunaszerdahelyi járási rendőrkapitányság bűnügyi osztályának csapata a múlt héten egy előkészített rendőrségi akció keretén belül csapott le egy drogdílerre, akinél ezt követően házkutatást tartottak. A rendőrség szóvivője most megerősítette információnkat, és közölt néhány részletet az akcióval összefüggésben.

Rendőrségi felvételek - további fotókért kattints!

Előzetes információink egy kisfaludi dílerről szóltak, Mária Linkešová kerületi szóvivő azonban ezt pontosította. Eszerint az illető egy 32 éves felsőpatonyi férfi, akit egy 30 éves társával együtt fogtak el, miközben épp drogot szállítottak.

A somorjai rendőrök a Jós I (Veštec I) fedőnevű akció keretén belül múlt pénteken Csallóközcsütörtök községben szólították fel a Škoda Octávia combi sofőrjét, hogy álljon meg, az azonban ehelyett a gázra lépett és elszelelt. Útitársa közben kidobott valamit a kocsi ablakán, amit a rendőrök is észleltek, és begyűjtöttek. A szakértői vizsgálat során végül kiderült erről, hogy pervitin, mégpedig 400 egyszeri adagra elegendő mennyiségben. A díler és társa néhány kilométeren át menekült, a szomszédos Gomba községben azonban megadták magukat.

A rendőrök ezt követően házkutatást tartottak egy kisfaludi és egy felsőpatonyi házban. Előbbiben, ahol a díler élt, további kábítószert találtak. A kerületi szóvivő közlése szerint a drogkereső eb, Brenda a hálószobában egy éjjeli szekrényt jelölt meg, ahol végül valóban találtak további pervitint. Ennek egy részét elküldték szakértői vizsgálatra, és végül kiderült, hogy a fickó összesen mininálisan 500 adag drogot rejtegetett.

A 32 éves díler visszaeső, korábban többször is elítélték már, most pedig emiatt komoly bajban van. A nála talált nagy mennyiségű drog miatt most ismét bíróság elé állítják, és a körülményeket is figyelembe véve 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Vizsgálati fogságáról hétfőn döntenek.

Bajban van ugyanakkor a társa is, noha őt a drogkereskedelemmel nem gyanúsították meg. Miután vizeletmintát vettek tőle, hogy bevizsgálják drogokra, kiderült, hogy tele volt a tag anyaggal. Ecstasy, metamfetamin (pervitin) és amfetamin maradványait is megtalálták benne, emiatt pedig tudatmódosító hatása alatt elkövetett veszélyeztetésért kell felelnie. A jogosítványát a rendőrök rögtön bevonták.

