Kilőtték az öt embert megsebesítő medvét

Biometrikus drónt használtak az azonosítására.

Megtalálták a medvét, amely öt embert megsebesített a napokban Liptószentmiklóson (Liptovský Mikuláš) – közölte szerdán Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter, hozzátéve, a medvét kilőtték.

„Tegnap 21:50-kor sikeresen kilőtték a medvét, amely öt embert megsebesített Liptószentmiklóson. Az azonosítására biometrikus drónt használtak. Köszönet minden egységnek, amelyek a helyszínen tartózkodtak” – írta a miniszter a közösségi oldalon.

Március közepén írtunk róla, hogy öten sérültek meg a Liptószentmiklós belvárosában történt medvetámadás során. Ján Blcháč, a város polgármestere közölte, a sérülteken harapásnyomok és zúzódások voltak, de nem voltak életveszélyben, mindannyiukat hazaengedték a kórházból.

Ebből kifolyólag aztán több járásban, köztük magyarlakta régiókban is rendkívüli helyzetet hirdettek a medvék miatt: a Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš), a Rózsahegyi (Ružomberok), a Poprádi, a Késmárki (Kežmarok), a Zsolnai (Žilina), a Turócszentmártoni (Martin), a Privigyei (Prievidza) és a Turčianske Teplice-i járásban is. Ezen kívül Besztercebánya megyében, a Besztercebányai (Banská Bystrica), a Breznói, a Selmecbányai (Banská Štiavnica), a Detvai, a Losonci, a Rimaszombati, a Žarnovicai, a Garamszentkereszti (Žiar nad Hronom), a Zólyomi (Zvolen) és a Poltári járásban is érvénybe lépett a rendkívüli helyzet.

