Kim Dzsong Un fehér lovon vágtatott, mint a mesében

A kínai határnál fekvő, 2744 méter magas hegy nagyon fontos a Kim-dinasztia számára, a legenda szerint ugyanis ott született az államalapító Kim Ir Szen. Ezt az amúgy gyönyörű, hó borította vidéket barangolta be most Kim Ir Szen unokája.

Hozzáértők felhívták a figyelmet, hogy Kim Dzsong Un a fontos döntések meghozatala előtt gyakran szokott a Pektu-hegynél inspirálódni.

A BBC beszámolója szerint a diktátor arra készülhet, hogy további rakétázással hívja fel magára Trump figyelmét, mivel az amerikai elnök az utóbbi időben egyéb világpolitikai eseményekkel volt elfoglalva.

Not sure why but this one has much more of a "Narnia" vibe. I think I can see a lamppost behind him pic.twitter.com/BKyQokKUcX