Kína itt van velünk!

A projekt célja, hogy a diákok mintegy testközelből ismerjék meg az idegen kultúrákat. Az iskola „kulináris” és vendéglátó-ipari szakjaihoz igazodva esett a választás a török és a kínai kultúrkörre –, „konyháikkal”, ízeikkel napi szinten találkozhatunk Dunaszerdahelyen és környékén…

Néhány nappal ezelőtt ért véget a kínai hét, amely hasonlóan épült fel, mint a korábbi török hét. Az idegenforgalom szak elsősei alapoztak egy általuk elkészített és előadott prezentációval. Az alapokról kezdték, rövid történelmi és földrajzi szempontú bemutatással. Aztán a kínai kultúra és életmód néhány fontos rétegének kiemelésével – kimondva-kimondatlanul – arra keresték a választ, hogy egy kb. ötezer éves kultúra miként tudott fennmaradni a történelem zivataros évszázadaiban, ráadásul megerősödve, ahogy az a jelenkori Kína világhatalmi pozíciójában meg is mutatkozik.

Mindenesetre a diákok prezentációja kiválóan készítette elő Vida Gergely költő előadását, mely a kínai film Hollywoodra tett hatását vizsgálta, és illusztrálta filmrészletekkel. A hongkongi harcművészeti film, és ezen belül a wuxia gyakorolt földrengésszerű hatást az amerikai tömegfilmre, gondoljunk csak Quuentin Tarantino Kill Bill-jének megfelelő jeleneteire. Az előadó azonban azt is bemutatta, hogy a méltán híres Mátrix c. kultfilm Kínából „importált”kungfu-koreográfiái miként jutottak vissza, feldúsítva, a kínai filmgyártásba (pl. A pofonok földje c. film által). Érdekes volt azt is megfigyelni, hogy egy-egy amerikai film szövetébe miként épülnek be a kínai vallás, ill. világnézet egyes elemei: nemcsak a Mátrixnak, de a Kung Fu Panda-filmeknek is van ám, bizony, taoista olvasata!

A kínai hét főzős workshoppal zárult. A projekt kidolgozói együttműködésre egy helyi kínai vendéglő képviselőjét kérték fel, aki örömmel vállalta a feladatot, s az édes-savanyú leves elkészítését mutatta be az iskola szakácstanulóinak. A diákok persze tevékenyen bekapcsolódtak az étel elkészítésébe – de hát egy workshopnak mi más lenne a célja.

A projekt lezárásaként visszatérünk a régióba: magyaros hét következik. Kíváncsian várjuk, miként mutatkozik meg nemzeti kultúránk a fentebb leírt egzotikumok fényében.

-vl-