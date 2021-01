Kínai áldozatok hozzátartozóit nem engedik beszélni a WHO szakértőivel

A koronavírus kínai áldozatai közül többen érdekcsoportot alkottak, tavaly felelősségre vonást követeltek, pert is próbáltak indítani, most pedig beszélni szeretnének az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Vuhanban tartózkodó szakértőivel, de nyugati hírügynökségeknek arról számoltak be szerdán, hogy a hatóságok különféle eszközzel megpróbálják megakadályozni őket ebben.