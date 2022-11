Kinek kell hordania supinált cipőt?

A kisgyermekes szülők biztosan hallották már a supinált cipő kifejezést. Ezt a cipőfélét kell ugyanis hordania azoknak a gyerkőcöknek, akiknek a láb, a talp megfelelő fejlődése érdekében az ortopédus előírta. Mit kell tudni a supinált cipőkről? Ennek jártunk utána.

Nem mindenkinek kell supinált cipő

Egy kisgyermeknek a járás tanulása során sokat erősödnek a lábizmai és a lábfej izomzata is. Előfordul olykor azonban, hogy a boka befelé dől, ilyenkor helytelen lesz a testtartás, és nagyobb teher hárul a talpakra. Ezt korrigálni kell, ekkor szokott felírni az orvos supinált cipőt.

Ezek gyógycipőnek számítanak, de divatos kivitelben is kaphatók, például a Ruhafalva gyerekcipő kínálatában is találunk sokfélét, fiúknak és lányoknak egyaránt. Itt egészségpénztárra is megvásárolhatók ezek a termékek, így nyugodtan tudnak rendelni innen azok is, akik gyermeküknek supinált cipőt keresnek.

Bár nagyon hasznos ez a cipő azoknak, akiknek a járását korrigálni kell, ha az orvos nem javasolja, akkor ne vásároljunk ilyen lábbelit, bízzuk az ortopédusra a döntést. A Ruhafalván kapható Ponte20 supinált cipők nagyon jó minőségűek és kinézetre is csodásak, de ha nincs rájuk szükség, akkor a gyártó másik márkáját, a DD Stepet érdemes választani.

A minőségi supinált lábbeli

Ha már eldőlt, hogy szükség van supinált cipőre, akkor viszont csakis a Ponte20 márkájú termékek közül érdemes kiválasztani a megfelelőt. Hogy miért? Mert ezek a lábbelik kinézetre teljesen olyanok, mint más, hétköznapi cipők, így egyáltalán nem látszik rajtuk, hogy gyógycipők.

A titok a következő: a gyártó speciális módon, a sarokrészben rejtette el az 5 mm-es emelést. Az anyaguk valódi bőr, a felső rész és a belső is ebből készül, tehát jól szellőzik benne a láb. A gyerekek nagyon szeretik ezt a cipőfajtát, hiszen erősen tartja a bokájukat, miközben a csúszásmentes, hajlékony talp lehetővé teszi a gyors, szabad mozgást. A talpbetét legtöbbször kivehető.

A supinált cipők szára általában kicsit magasabb, hogy ezzel is a helyes lábtartásra kényszerítsék a gyerkőcöt. Mégis nagyon divatosak, a trendeknek megfelelő színben és mintázattal kaphatók.

Mi most a cipődivat?

A gyerekcipők divatja nem igazán változik, és ha mégis, legtöbbször úgyis a gyermekünk ízlésének, kívánalmának megfelelő cipőt fogunk választani végül. A Ruhafalván szerencsére bőséges a kínálat, így biztosan megtaláljuk a lurkónak megfelelőt.

Akár benti cipőt keresünk, akár kintit, a Ponte20 supinált cipők között lesz ilyen. Őszire-télire már elérhetők a zárt és bélelt cipők és a csizmák is. Mindegyik tépőzáras, így a gyerekek könnyen fel tudják venni.

A kislányok számára kaphatók csillagokkal, virágokkal, nyuszival vagy cicával díszített lábbelik, a fiúknak pedig fiús mintákkal ellátott - macis, kutyás, dinós, űrhajós - cipők között kereshetünk.

Nem kell tehát megijednünk attól, ha supinált cipőt írt fel a szakorvos 2 éven felüli gyermekünknek, hiszen a lábbelik között vannak kényelmes és egyben divatos darabok is!

(PR-cikk)