Kinevezte a kormány a Felügyeleti Szolgálati Hivatal új vezetőjét

Szabó újabb hivatali ideje május 1-jével kezdődik meg.

Adrián Szabó kinevezését Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter javasolta a kormánynak. A vonatkozó jogszabály értelmében a felügyelőség igazgatóját a kormány nevezi ki egy álláspályázatot, valamint a parlament védelmi és nemzetbiztonsági bizottsága előtti nyilvános meghallgatást követően.

A parlamenti bizottság is a jelenlegi igazgató, Adrián Szabó újbóli kinevezését javasolta a Felügyeleti Szolgálati Hivatal élére. Erről szavazással döntöttek a bizottsági tagok. Szabó a meghallgatáson a nyitottság, a hitelesség, a szakmaiság és a függetlenség fontosságát hangsúlyozta a hivatallal összefüggésben. Ami a függetlenséget illeti, úgy véli, minden a rendszerben dolgozó embereken múlik.



A Felügyeleti Szolgálati Hivatal feladata a fegyveres biztonsági erők tagjai által elkövetett bűncselekmények leleplezése és kivizsgálása, emellett ellenőrzi a rendőrségi eljárások törvényességét is. A hivatal vezetője a kormánynak felel, és a kormány is nevezni ki őt a belügyminiszter javaslata alapján. A pozícióra álláspályázatot hirdetnek, az igazgató kinevezése a védelmi bizottság ajánlásától is függ.

Saková a szerdai kormányülés után elmondta: Szabó 2001-től tagja a testületnek, kezdetben a bűnügyi rendőrségnél dolgozott különböző funkciókban. 2012-től a Felügyeleti Szolgálati Hivatalnál tevékenykedik.

