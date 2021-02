Kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai Horvátországban

Március 1-jétől kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai, és a zárttéri edzéseket is engedélyezik - közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet csütörtöki ülésén.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Plenkovic hozzátette: a járványügyi intézkedések részleteiről pénteken tájékoztat a válságstáb.

A kormányfő továbbá nyomatékosította, hogy nem szabad túl lazán kezelni az enyhítéseket. Amennyiben rosszabbra fordul a helyzet, a kormány ismét szigoríthat - mondta.

"Próbáljuk megőrizni az emberek egészségét, a gazdaságot, a stabilitást, a fizetéseket, a nyugdíjakat és a munkahelyeket"

- hangsúlyozta.

A 4,2 milliós lakosságú Horvátországban az elmúlt 24 órában 544 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta a számuk elérte a 241 592-öt. Egy nap alatt 12 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5489-re emelkedett. Kórházban 790 beteget ápolnak, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen.

Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: az országba eddig több mint 250 000 ampulla oltóanyag érkezett, ebből 135 756-ot használtak fel: 77 245-en kapták meg az első dózist, 58 511-en pedig már a másodikat is.

A szomszédos Szlovéniában szerdára 872-vel 187 877-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3809-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 546-an vannak kórházban, 103-an intenzív osztályon.

A Ljubljana által januárban elfogadott ütemterv szerint a kormány abban az esetben enyhít újra, hogy ha heti átlagban az új fertőzöttek száma 600-nál, a kórházban kezelt betegek száma pedig 500-nál kevesebbre mérséklődik. Ekkor a középiskolák és az egyetemek is tantermi oktatásra állnak vissza. Megnyitják a diákotthonokat mindenki számára, valamint feloldják az éjszakai kijárási tilalmat.

A kabinet hetente bírálja felül a járványügyi intézkedések. Szlovénia egyelőre "narancssárga" besorolásban maradt, vagyis az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban és a végzős középiskolás osztályokban is folytatódhat a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet tartani az egyetemeken. Minden szolgáltatás és üzlet nyitva tarthat, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig megengedett. Még a múlt hétfőn feloldották a lakhelyelhagyási tilalmat is, de az éjszakai kijárási tilalom érvényben maradt. A dolgozókat kötelezően minden héten tesztelni kell minden ágazatban. Ez kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy a munkavállaló már átestek a fertőzésen.

Egy régióban azonban a kormány szerdai döntése szerint újra szigorítanak a járványhelyzet romlása miatt, így a tengermelléki régióban a 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek ismét be kell zárniuk.

(MTI)