Kiraboltak egy világhírű kincstárat Drezdában

A múzeumként működő drezdai uralkodói palota (Residenzschloss) kincstárába, a Grünes Gewölbe (Zöld boltozat) elnevezésű épületrészbe két ismeretlen hatolt be kora reggel. Egy ráccsal védett ablakon keresztül - a rácsot felfeszítve, az ablakot betörve - bejutottak egy terembe, amelyben drágakövekkel díszített ékszereket mutatnak be. Az elkövetők összetörték az egyik vitrin üvegét, magukhoz vettek három garnitúra ékszert és távoztak - jelentették be a drezdai rendőrség és a múzeum vezetőségének tájékoztatóján.

A múzeum riasztórendszere működött, az őrök a biztonsági kamerákon keresztül látták a rablást és értesítették a rendőrséget. Az első járőr a riasztás utáni ötödik percben érkezett a helyszínre, de az elkövetőknek addigra sikerült elmenekülniük. Röviddel a történtek után egy drezdai utcában kiégett egy autó, meglehet, hogy a betörők azzal menekültek el a múzeumtól, majd felgyújtották és hátrahagyták.

A betörés előtt az épület közvetlen közelében kigyulladt egy áramelosztó állomás, aminek következtében fennakadások keletkeztek a környék áramellátásában, így az utcai világítás sem működött a bűncselekmény idején.

Mindhárom ellopott garnitúra a 18. századból való, együtt nagyjából 100 tárgyból, gyémánttal, rubinttal, zafírral díszített ékszerekből áll. A feldolgozott anyag és a tárgyak egyenkénti értéke nem kiemelkedően magas. Azonban Európában egyedülálló gyűjteményt alkotnak, együtt, garnitúraként felbecsülhetetlen értéket képviselnek - emelte ki Marion Ackermann, a drezdai szász állami műgyűjtemények (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) főigazgatója.

A bűncselekményt elítélte Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem csupán az állami műtárgygyűjteményt lopták meg, hanem "minket, szászokat". A kincstárban olyan értékeket őriztek, amelyekért Szászország évszázadok alatt keményen megdolgozott, és nélkülük nem lehet megérteni a szász történelmet - tette hozzá a politikus.

A helyenként zöldre festett boltozatáról elnevezett kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás - ékszerek, dísztárgyak, bútorok - gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált.

A palota és benne a kincstár, a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét.

