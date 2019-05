Király Gábor visszavonult

"Köszönöm a labdarúgásnak, hogy mindenre megtanított és általa jobb ember lehettem. Mindennap becsülettel készültem, mindig a maximumra törekedtem és alázatosan alkalmazkodtam minden feladathoz. Köszönöm a családnak és a barátoknak, hogy mindig mellettem álltak és támogattak! Nélkülük nem sikerült volna ez a csodálatos utazás, amely 26 évig tartott" - olvasható a 43 esztendős kapus közleménye saját honlapján.

Király Gábor 1998. március 25-én az Ausztria vendégeként 3-2-re megnyert barátságos találkozón mutatkozott be a nemzeti együttesben, majd 2016. május 20-án az Elefántcsontpart ellen játszott gól nélküli döntetlen alkalmával döntötte meg Bozsik József válogatottsági rekordját (101). A mackónadrágjáról is híres hálóőr 2016. november 15-én búcsúzott a válogatottól, mellyel legnagyobb sikerét is 2016-ban érte, amikor nyolcaddöntőbe jutott az Európa-bajnokságon.



MTI