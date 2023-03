Kiröhögték az orosz minisztert egy konferencián, amikor arról süketelt, hogy az ő országuk lett megtámadva (VIDEÓ)

A világ legfejlettebb államait tömörítő G20-csoport külügyminiszterei tartottak csúcstalálkozót Újdelhiben, és ha már ott volt, az orosz Szergej Lavrov ellátogatott egy konferenciára is. Ahol mondott akkora marhaságokat is, hogy a hallgatóközönség jól kinevette a tényeket magasról lesajnáló politikust.

Fotó: TASR/AP

A vezető orosz diplomata a Raisina Dialogue nevezetű, geopolitikával foglalkozó indiai konferencián az orosz-ukrán háborúról elmélkedett. Az angol nyelven folyó beszélgetés során Lavrov megjegyezte, hogy

"a háború, amelyet megpróbálunk megállítani, és amelyet ellenünk indítottak az ukrán nép felhasználásával,

természetesen befolyásolta Oroszország politikáját, beleértve az energiapolitikánkat is". (Angolul a teljes mondat: "You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us, using the Ukrainian people, of course influenced the policy of Russia, including our energy policy.)

Már az is teljesen abszurd beköpés az orosz miniszter részéről, hogy ők bármiféle háborút meg szeretnének állítani, hiszen ha tényleg így lenne, akkor kapásból takarodniuk kellene a független Ukrajna területéről. De azt, hogy ezt az egész háborút Oroszország ellen indította volna bárki is, azt már túlságosan is röhejesnek találta a konferencia közönsége, és nem fogta vissza magát. Azonban Lavrov profizmusát dícséri, hogy alig rökönyödött meg a mondandójának fogadtatásán, csak két szót ismételt meg többször is a lányos zavarában.

Lavrov már korábban is mondott meredek dolgokat, elég visszagondolni arra, hogy tavaly májusban arról karattyolt, hogy "Hitlerben volt zsidó vér", és "a legnagyobb antiszemiták zsidók".

(sárp)