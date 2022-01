A kis Fico félmilliós lakással gazdagabb, "cserébe" apósának cégét a Smer elnöke jól kitömte pénzzel

Három nap telt el azóta, hogy a Sme lap megszellőztette, Robert Fico 28 éves fia banki hitel nélkül perkált le 450 ezer eurót egy lakásért, de a többszörös exkormányfő nem adott arra magyarázatot, miből tellett Michal Ficónak erre a pozsonyi ingatlanra. Annyi biztos, a srácnak van egy felesége is, és az apósa meg abban a cégben guru, amelyik hálás lehet a korábbi miniszterelnöknek a sok segítségért.

Az ellenzéki párt vezetője arra szólította fel az ügyet megszellőztető lapot, hogy ha valami nem stimmel neki, forduljon a pénzügyi rendőrséghez, de azt is megjegyezte, hogy a fia nős. Ezzel a politikus valószínűleg jelezni próbálta, hogy az utódja nem feltétlenül egyedül finanszírozta a kuckó vásárlását. Ettől a ponttól így már az is érdekes, ki a neje a fiatal Ficónak.

A hölgyet Nataša Čurillovának hívják, és a papája pedig a rózsahegyi Mondi SCP papírgyár igazgatótanácsának elnöke. Az üzem legfőbb részvényese pedig Milan Fiľo oligarcha, akit rendszerint a Smer adományozói közé szokás sorolni.

Michal Fico egy hete jutott hozzá ahhoz a pozsonyi luxusingatlanhoz, amelyik a Drotárska utcán található. A majdnem félmillió eurót érő rezidencia 100 négyzetméternél is tágasabb, és a srácnak a feltételezések szerint jelzáloghitelt sem kellett felvennie. A kis Fico a ČEZ energetikai vállalat projektmenedzsereként bruttó 2,7 -3 ezer euró körüli fizetést kaphat, ezért vagy 17 éven keresztül kellene úgy spórolnia egy ilyen lakásra, hogy másra még egy centet sem költhetne.

Fico papa most nagyokat hallgat a finanszírozásról, de fiatalabb korában, amikor még Vladimír Mečiar tényező volt a szlovák belpolitikában, keményen kritizálta az 1998-ig kormányfőként tevékenykedő kollégáját, annak "otthonteremtő" húzásáért. 1999-ben derült ki, hogy Mečiarnak nem csupán egy kis Opelje meg egy háromszobás lakása van a fővárosban, ahogy azt ő többször is állította szerénykedve, hanem Trencsénteplicen egy Elektra nevezetű, négyemeletes villa is az övé. Fico a 2002-es választási kampányban azt vetette a HZDS elnökének a szemére, hogy a hivatalos jövedelméből nem futhatta ekkora ingatlanra. "250 évig teknősként kellene élnem ahhoz, hogy köztisztviselőként ennyi pénzt teremtsek elő" - vágta akkor Fico Mečiar fejéhez, hogy az épület rekonstrukcióval együtt vagy 41 millió koronába, azaz 1,3 millió euróba került.

Most, hogy ő, pontosabban Fico családja került hasonló helyzetbe, más a hozzáállása, aminek kifejtéséhez jól jön neki egy nemzetközi "bűnbak" is, Soros György személyében.

A Smer szóvivője ugyanis a szlovák lapnak tolmácsolta a pártvezér szavait, miszerint ha "Soros újságjának van bármiféle kétsége a - mellesleg nős - fiam által a lakás megvételére használt pénzek törvényességével összefüggésben, akkor forduljon bizalommal a pénzügyi rendőrséghez. Garantálom a Sme-nek, hogy lógó orral fog távozni".

Ami Fico "mellesleg nős a fiam" megjegyzését illeti, mintha utalni szeretne arra, hogy kicsi fia annak neje oldaláról érkező hozzájárulás segítségével szerezhette meg a kéglit. De ez a verzió kissé sántít. Az tény, hogy ifjabbik Fico - apukájához hasonlóan - "jó" családba nősült be, az apósa tehetős ember hírében áll. Čurilla viszont nem reagált a lap megkeresésére, hogy hozzájárult-e az ingatlan megvételéhez. Még ha erre a válasz "igen" lenne is, az nem lenne életszerű, mert

Čurilla lánya nem szerepel a tulajdonlapon, azon kizárólag Michal Fico neve áll.

Ettől még a rózsahegyi gyár - amelyik a térség egyik legnagyobb munkaadója - sokat köszönhet Ficónak. Második kormánya idején, 2012-ben a kabinet 25 millió eurós adókedvezményt hagyott jóvá a papírüzem részére. Aztán 2016-ban újabb 49 millió eurót passzoltak le a cégnek.

