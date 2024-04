A kis Kaliňák megmutatta, hogy működnek a dolgok feléjük. Ráuszította a SIS-t az újságírókra!

A minap kiderült, hogy Erik Kaliňák, a Smer-SD európai választási listájának harmadik helyezettje másokkal együtt egy olyan portálnak (Voice of Europe) adott interjút, amelyet a cseh titkosszolgálat vizsgálata szerint egyenesen a Kreml pénzelt a hibrid hadviselése részeként, azzal a céllal, hogy befolyásolják az EP-választások eredményét. Kaliňákot ezzel szembesítették, ő pedig megmutatta, hogy működnek a dolgok feléjük.

Erik Kaliňák (Fotó: TASR)

A témáról elsőként az Aktuality.sk írt. A kis Kaliňák a kérdésre, hogy fogadott-e el pénzt az interjúért cserébe, úgy válaszolt, hogy a média hazugságokat terjeszt róla, és nem is kaphatta volna meg a SIS átvilágítási tanúsítványát, ha külföldről pénzelnék őt, különösen Oroszországból.

Elárulta azt is, hogy felvette a kapcsolatot Pavol Gašparral, akit nemrég a szlovák titkosszolgálat igazgatói hatáskörökkel rendelkező igazgatóhelyettesévé neveztek ki. "Arra kértem, ellenőrizzék le az összes média pénzügyi hátterét, valamint az újságírók személyes számláit is, beleértve azokét, akik most itt állnak" - üzente.

Ezt később kiegészítette azzal, hogy amíg nem áll a rendelkezésére egy mélyelemzés, addig nem válaszol az újságírók kérdéseire ezzel kapcsolatban, mivel "nem szeretnék arra ébredni, hogy ki tudja, ki kettős vagy hármas ügynöke vagyok."

Kaliňák szavaira a SIS már reagált, mégpedig úgy, hogy a titkosszolgálat feladata nem az, hogy olyan személyeket ellenőrizzen, akik nem jelentenek veszélyt Szlovákia biztonságára nézve.

(Aktuality.sk)