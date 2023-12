A kis méretű nappali berendezése komoly próbatétel, de nem lehetetlen

Manapság nagyon elterjedtek a kis alapterületű lakások, hiszen a városokban az egekben vannak az ingatlanárak. Ráadásul egy egyedülálló embernek vagy egy párnak igazából nincs is szüksége hatalmas házra. Kicsi otthonnak a nappalija sem túl nagy, amit nem mindig olyan egyszerű berendezni, de egyáltalán nem megoldhatatlan. Ilyen esetben a kisebb méretű bútorok közül kell választani, vagy akár egyedileg is le lehet gyártatni. Kanapé mindenképp kell, hiszen arról nézhetjük a tévét, illetve itt ültetjük le a vendégeinket is. A legideálisabb a SzenZa Bútoráruház kisméretű sarokkanapéja lesz, hiszen túl méretes ülőgarnitúrákban nem gondolkodhatunk.

A kis méretű sarokkanapé előnyei

Ha esetleg a nappali egyben a hálószoba szerepét is betölti, akkor érdemes olyan ágyazható sarokkanapét választani, ami mindennapos alváshoz is alkalmas. Kis méretben is kaphatók ágyazható kanapék, úgyhogy akkor is érdemes ilyet beszerezni, ha időnként vendégek alszanak nálunk.

Ha pedig az elemes sarokkanapék közül állítjuk össze a nappali központi bútorát, akkor teljesen az igényeinkhez és a szoba adottságaihoz tudjuk szabni a berendezést. Az ágyneműtartós elem segítségével napközben visszavarázsolhatjuk nappalivá a hálót, ráadásul a párnánk és a takarónk sem fog porosodni, szennyeződni.

Ha pedig tökéletesen megfelelő számunkra a fix sarokkanapé is, akkor nem fontos ágyazhatót vásárolni. A kényelmet fokozhatjuk fejtámlával, lábtartós vagy relax fotel elemekkel is. Ezek ugyanúgy felszerelhetők a kisebb kanapékra is, ahogy a polcos kiegészítő is. Ez utóbbi ráadásul különösen előnyös az apróbb lakásokban.

Kanapé elhelyezése parányi nappaliban

Mivel behatárolt a hely, ezért nagyon fontos, hogy minden négyzetcentiméter ki legyen használva. Kis méretű sarokkanapéval nem lesz légüres tér a szobában, mert praktikusan el lehet helyezni a sarokban.

Tehát az a legjobb, ha kisebb bútorokban gondolkodunk, amelyek kitöltik ugyan a teret, de nem zsúfolják tele. Bár célszerű az ülőgarnitúrát úgy elhelyezni, hogy körbejárható legyen, de kis lakásban inkább toljuk a falhoz és használjunk ki minden sarkot.

Így sokkal szellősebb és praktikusabb lesz a szoba berendezése, középen több szabad hely marad. Ide egy dohányzóasztal illik a legjobban, amelynek mérete legyen a kanapéval arányos. Ez lehet akár két kisebb méretű asztalka is, és ha az egyik magasabb, a másik egyszerűen betolható alá, ha éppen nem használjuk.

Az egyéb kiegészítők

Pici nappaliba ne tegyünk kis szőnyeget, mert még apróbbnak fog tűnni a szoba. A függöny optikailag növeli a belmagasságot, ha jóval az ablaknyílás fölé tesszük a karnist. A sötét színeket lehetőleg kerüljük, egy krémszínű sötétítő függöny optimális lehet.

Hogy ne csak praktikus legyen a nappalink, hanem szép is, válasszunk a kanapénak egy gyönyörű szövetet. Legyen szennytaszító, hiszen ebben a helyiségben éri a legtöbb szennyeződés a bútorokat. Nem kell más, csak néhány ötlet és sok kreativitás, így lesz tökéletes a parányi nappali!

