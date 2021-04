Kis szobák, nagy ötletek

Nem ritka, hogy fantáziánk sashoz méltón szárnyalni vágyik a fellegekben, de lehetőségeink inkább egy ügyesebb tyúk röptével érnek fel. Így hiába álmodunk nagyszabású gyerekszobáról, az az egy biztos, hogy el kell fogadnunk a centikben valóságosan nagyon is jelentkező határainkat, hacsak nem szeretnénk persze falakat bontani. Vajon a kicsi szoba már nem is lehet nagyszabású? Mi mindent lehet kihozni apró terekből, mégpedig úgy, hogy a dizájn, a funkció és a harmónia ütős triója is megmaradjon?

Válassz megfelelő színeket!

A vad színek és sötét tónusok optikailag kisebbnek mutatják a teret. Ha világosban gondolkodsz, akkor tágasabb, szellősebb érzetet teremthetsz, amitől nagyobbnak fogjátok érezni a teret. De nem kell, hogy csak fehérben és bézsben találd meg a világos összhatást! Például a szürke finom halvány árnyalatai, mondjuk egy kis vidám sárgával vagy lágy rózsaszínnel, vagy a földszínek kombinációja, esetleg egy kis mentával kiegészítve. A világos színek is sokfélék és bátran kombinálhatod őket.

Ne zsúfold tele a teret!

Ha fontos neked, nektek, hogy tágasnak érződjön a kicsi szoba, akkor nem szabad csordultig megpakolnod nagy méretű bútorokkal. Gondolkodtál már azon, hogy akár pelenkázószekrény nélkül is lehet boldogulni? Elég egy jó minőségű pelenkázóalátét, és bármilyen felületen gondoskodhatsz nyugodtan a piciről, ami megfelel számotokra, és elég biztonságot nyújt.

Ha úgy kell megoldanod a tárolást, hogy elkerülöd a nagyobb bútorokat és a gardróbot, akkor akár egy függönnyel elhatárolt falszakasz is szolgálhat szekrényként. Optikailag kevésbé töri meg a teret, és barátságos kuckó is születik egyszerre. Az sem hátrány, hogy később, egy önfeledt bújócskánál tutira nem szorul bele a gyerkőc, és még a szekrény hátfala és alja sem fog jóvátehetetlen károkat szenvedni - mivel ilyen nincs is neki -, s így te is bátran elrejtőzhetsz benne. Kuncogni csak halkan ajánlott!

A másik, ami tárolást igényel, az a játékok tengere, ami kezdetben csak egy-két esztétikusabb darab, de számuk idővel minden bizonnyal nagyobbra duzzad majd. A játékok tárolása nem könnyű, de nem reménytelen jó megoldást találni rá.

Választhatsz például egyszerű, egyszínű dobozokat, s tetszés szerint díszítheted ugyanolyan falimatricával, mint amilyennel a gyerekszoba falát tetted tetszetőssé. Kis költséggel alkothatsz így egyedi, a szobához tökéletesen passzoló darabokat. Vagy környezettudatos megoldásként vásárolhatsz karakteres, egyedi és strapabíró papírzsákokat is. Ezek mintáit is megidézheted a falon, a harmónia jegyében.

Hagyj helyet néhány igazán klassz darabnak!

Persze azért a gyerekszoba a játékról is szól, ezért érdemes egy-két esztétikus, különleges és jól kihasználható játékos berendezési tárggyal meglepni magatokat. Ezek nemcsak harmonikus és vidám kiegészítők, hanem még játszani is lehet velük, ráadásként pedig fejlesztő hatással vannak gyermekedre. Ilyen lehet az indián sátor, a házikó ágy, a szobába való csúszda vagy a szoba színeit visszatükröző beltéri labdamedence. Általuk sok felejthetetlen élmény elfér akár egy csöppnyi szobában is!

