A kisebbségek képviselői a kettős nemzetiség megtartását támogatják, a magyarok nem szavaztak

Ellenzik a kisebbségek képviselői a népszámlálási ív módosítását, meg akarják tartani a második nemzetiségre vonatkozó kérdést is, ahogyan azt egy évvel ezelőtt elfogadta a Statisztikai Hivatal. A kormány kisebbségi bizottsága hétfőn határozatban foglalt állást a Statisztikai Hivatal múlt heti módosító javaslata ellen, a testület magyar, ruszin és szerb tagjai nem vettek részt a szavazáson. Bárdos Gyula szerint azért, mert felesleges volt az újabb határozat: a kisebbségi bizottság egyszer már támogatta a kettős nemzetiséget.

23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el a kormány kisebbségi bizottsága azt a határozatot, amelyben elutasítják a Statisztikai Hivatalnak múlt heti kezdeményezését, amely levenné a népszámlálási ívről a második nemzetiségre vonatkozó kérdést.

„Ezt a módosítást a nemzeti kisebbségek mellőzésével, nyilvános és szakmai vita lefolytatása nélkül készítik elő, nem vizsgálva a lépés hatásait sem” - írják a hétfőn elfogadott határozatban.

A határozatot a 32 tagú bizottság 23 tagja támogatta, 9-en nem szavaztak, köztük a magyar kisebbség öt képviselője, ami a bizottság működési szabályai szerint tartózkodásnak számít. A magyar képviselők közül többen is aláírták a kettős nemzetiséget ellenző petíciót, a bizottsági szavazáson azonban ezt a véleményüket nem vállalták.

A testületben a magyar kisebbséget 5-en képviselik, közülük senki sem vett részt a szavazáson. A magyarok mellett nem szavazott még a bizottság két ruszin és egy szerb tagja. A testületnek egyébként a nemzeti kisebbségek számarányát figyelembe véve 5 magyar tagja, 4 roma, 2-2 ruszin, ukrán és cseh tagja van, a többi kisebbség 1 fővel képviselteti magát. Emellett a testületnek tagja a kisebbségi ügyi biztos mellett 9 államigazgatási szerv – minisztérium és hivatal – munkatársa.

Levél ment Matovičnak

A bizottság egyben felszólított a kisebbségi ügyi biztost, hogy a határozatot juttassa el a kormányfőnek, a kormány emberi jogi tanácsa elnöknőjének és a Statisztikai Hivatal elnökének is. „A bizottság döntése értelmében továbbítottam a határozatot a meghatározott személyeknek” - mondta a Paraméternek Bukovszky László (Híd) kisebbségi ügyi biztos. – A

Statisztikai Hivatal elnökét kérem, hogy vegye figyelembe a kisebbségek képviselőinek óhaját, hogy a népszámlálási ív az eredeti elképzeléseknek megfelelően tartalmazza a második nemzetiségre vonatkozó kérdést is.”

Bárdos szerint felesleges az új határozat

A kisebbségi bizottság magyar tagjai politikai lépésnek tartják a bizottság hétfőn elfogadott határozatát, ezért nem vettek részt a szavazáson, mondta a Paraméternek Bárdos Gyula (MKP), a biztottság tagja.

„Feleslegesnek tartjuk ezt a határozatot, hiszen a bizottság egyszer már szavazott erről” – mondta a Paraméternek Bárdos.

A bizottság többször is tárgyalt a kettős nemzetiség kérdéséről, és már a korábbi határozatában is támogatta azt. „Én ugyan nem értettem egyet vele, de tiszteletben tartom a bizottság véleményét” – magyarázta Bárdos.

Ő egyébként Bauer Edittel, a bizottság másik magyar tagjával együtt aláírta azt a petíciót, amely éppen a második nemzetiségre vonatkozó kérdés kihúzását kérte a Statisztikai Hivataltól. Jelezték a bizottságnak is, hogy nem fognak részt venni a szavazáson. „Inkább azt kellene megbeszélni, hogy hogyan értelmezzük az eredményt, ha mégis marad a kettős nemzetiség” – mondta Bárdos.

A Statisztikai Hivatal múlt héten pénteken kezdeményezte a népszámlálási ív módosítását, a második nemzetiségre vonatkozó kérdés kihúzását, a módosítás indoklásában a hivatal is egyes nemzeti kisebbségi képviselőinek véleményére hivatkozik. A második nemzetiségre vonatkozó kérdés kihúzását követelő petíciót néhány magyar politikus és közéleti személyiség mellett a ruszin kisebbség néhány képviselője is aláírta, éppen ennek a két kisebbségnek a képviselője nem vett részt a hétfői szavazáson.

Több mint 900 aláírás

A hivatal javaslatát február 8-ig lehet véleményezni, Bukovszky László jelezte, hogy ebben a folyamatban is részt akar venni a kisebbségi ügyi hivatal. „A véleményezési eljárásban is alapvető kifogást nyújtunk be a javaslathoz” - mondta Bukovszky.

Közben már több mint 900-an írták alá az interneten azt a kezdeményezést, amely ugyancsak a Statisztikai Hivatal javaslatának elutasítását akarja elérni. A véleményezési eljárásba való bekapcsolódáshoz elég az 500 támogató aláírás, de az egyik kezdeményező, Ravasz Ábel (Híd) szerint céljuk, hogy minél többen támogassák javaslatukat. A módosító javaslatot február 8-ig lehet véleményezni.

