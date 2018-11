A kisebbségek tagjai a saját nyelvükön is olvashatják a törvényeket

Néhány alapvető fontosságú jogszabály már a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető a Slov-Lex jogi és információs portálon az Igazságügyi Minisztérium és az Atos IT Solutions and Services társaság együttműködésének köszönhetően. Erről az utóbbi tájékoztatta a TASR hírügynökséget pénteken.

A legfontosabb jogszabályok magyar, roma, ukrán, ruszin és német nyelven érhetők el. A lefordított törvények között megtalálható a Szlovák Köztársaság Alkotmánya, továbbá az államnyelvről szóló, valamint a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény is. A kisebbségi törvénytár fokozatosan további jogszabályokkal fog bővülni. A rendszert úgy állították be, hogy a tartalombővítést a minisztérium már önállóan is el tudja végezni.

A tárca alkalmazottai az új jogszabályokat egy felhasználóbarát szerkesztői felületre tölthetik fel, amely tartalmazza az előnézetet is. A szöveg módosítása, az új hivatkozások, fájlok és mappák létrehozása rendkívül egyszerű, közölte az Atos Slovensko társaság. A minisztérium egyelőre még csak teszteli a rendszert. Év végéig további fordításokkal bővülhet a törvénytár, amely már most is több mint 30 törvényt tartalmaz.

A fordításokon 16 jogász és nyelvész szakember dolgozott. Az államnyelvi megfelelőjükkel ellentétben a fordítások nem bírnak joghatással, csupán tájékoztató jellegűek.

A kisebbségek nyelvére fordított jogszabályok közzétételével Szlovákia a vállalt nemzetközi kötelezettségeit teljesíti. A minisztérium szerint ez a lépés elősegíti a hivatalos érintkezés során használt, kisebbségi nyelvű terminológia egységesítését is.

