Kisebbségi kérdésekkel is foglalkoznának - a PS bemutatta a programját

A gazdaság beindítása, egészségügy és a társadalmi hangulat megváltoztatása az egymás iránti nagyobb tolerancia érdekében - ezek a Progresívne Slovensko (PS) fő prioritásai. Ezt Michal Šimečka pártelnök jelentette be a "Plán pre budúcnosť" nevet viselő program bemutatásakor.

Michal Simecka (TASR/AP)

A párt 10 pontba szedte a legfőbb prioritásait, mely között szerepel például három új kórhéz megépítése, alacsonyabb adók a munkások számára, illetve az új vállalkozások beinditásának megkönnyítése, beleértve a mikrovállalkozásokat is.

A PS leginkább a célzott támogatásokat szorgalmazza, a mindenkinek szóló osztogatások helyett. A lakástámogatásokat is eszerint osztanák el. Céljuk, hogy egyetlen háztartásnak se kelljel a bevétele egyharmadánál többet költenie a lakhatási költségekre. A tömegközlekedés fellendítése is szerepel a párt prioritásai között, a "Celoslovák" nevű program keretében oldonák ezt meg, amely egy országos éves tömegközlekedési bérletet jelent. Továbbá a tanárok fizetését is megemelnék, legalább a főiskolát végzettek átlagbéréig. A állami bürokrácia elektronizációja sem hiányzik a liberális párt programjából.

A adópolitikát is úgy alakítanák át, hogy az főleg a munkásoknak kedvezzen:

"A munka adóterheit a társasági és személyi jövedelemadó-kulcsok csökkentésével és/vagy az adóalap adómentes részének növelésével"

- áll a programban.

A Progresívne Slovensko a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét is támogatja, amelyet az azonos nemű párok is igénybe vehetnek.

"Támogatni fogjuk a házasság minden párra való kiterjesztését, amit az egyenlőség elvének valódi megvalósulásának tartunk – az Európai Unió legtöbb országának mintájára"

- a program szerint az azonos nemű párok házasodhatnának is.

Šimečkáék szorgalmazni fogják, hogy a minden nő számára elérhető legyen a terhességmegszakítás, aki igényt tart rá, továbbá, hogy az esemény utáni tablettát az egészségbiztosító állja. A 16-25 közötti lányoknak ingyenessé tennék a nem hormonális fogamzásgátló szerekhez való hozzájutást a gyógyszertárakban.

Továbbá választhatóvá tennék az -ová végződést a női nevekben.

A zöldpolitikával is foglalkozik a párt programja, az emissziók jelentős csökkenését tervezik. A témában az egyik legérdekesebb programpontjuk, hogy 100 ezer fát ültetnének el 2027-ig.

Hamár zöld. A marihuána dekriminalizációja is teríteken van, orvosi és rekreációs célokra. Személyes felhasználásra öt kannabisz fajtájú növény termesztését is engedélyeznék.

A párt az online bíróságok rendszerét is létrehozná,

amely 60 napon belül dönt az egyszerű, legfeljebb 10 ezer eurós vitás ügyekben.

A nemzetiségi kérdésekkel is foglalkozni szeretne a PS.

Kezdeményezni szeretnék egy, a kisebbségi közösségek jogállásáról szóló törvény megalkotását, amely meghatározza a közösségeket, alapvető jogaikat, nemzeti szimbólumaikat, a közéletben való részvétel módjait, és jellemzi az egyes kisebbségek differenciált megközelítését

- szemlézi a Napunk a párt ezzel kapcsolatos részét.

Az államnyelvtörvényt is felül szeretnék vizsgálni, a kétnyelvű köztéri feliratok következetes bevezetését is javasolni fogják, illetve a közszolgáltatások kisebbségi nyelven való elérhetőségét is fontosnak tartják.

Ígérik, az állampolgársági törvényt is felül fogják vizsgálni.

A pártelnök szerint nem biztos, hogy minden egyes programpontot sikerülne négy év alatt összehozni, de elmondása szerint, ezidő alatt is fontos lépéseket lehet megtenni.

A teljes program ITT érhető el.

(TASR/N/Napunk/parameter)